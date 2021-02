Cómo mantenerse motivado para entrenar en casa

R:

¿Sabes algo? No estás sola. En mi último año de la universidad, luchaba por encontrar mi propia motivación.



Tenía muchas lesiones. Estaba muy cansada de despertarme todos los días a las 6:00 a. m. para salir a correr. Había perdido la concentración. Y como la WNBA acababa de comenzar, no pensaba jugar en forma profesional, pero también era capitana del equipo y sabía que quería terminar mi carrera de básquetbol universitario de forma correcta, ser un ejemplo para mis compañeras de equipo y terminar lo que había comenzado.



Así que no te sientas mal por luchar para mantener la motivación. Esto les sucede a TODOS los atletas.



Durante mis propias luchas, tuve que dar un paso atrás y preguntarme: "¿Por qué estoy jugando?" Cuando era pequeña, lo hacía porque era divertido. Pero en la universidad, no fue divertido todo el tiempo. Entonces, ¿por qué seguí haciéndolo? Después de pensarlo mucho, me di cuenta de que el básquetbol era una forma de retribuir a mis padres. Ellos fueron los que vieron mi potencial y me ayudaron a progresar. Quería demostrar mi gratitud, y lo hice dándolo todo, día tras día.



Esa es mi razón o mi propósito, y conocer mi "por qué" fue lo que me ayudó a superar cualquier desafío que enfrentara como jugadora, y todavía me ayuda a superar todos los desafíos que enfrento como entrenadora.



Ambas sabemos que el básquetbol de competición es mucho trabajo. Es por eso que tu "por qué" necesita impulsarte y poner el balón en tus manos esos días en que tus compañeros de equipo o entrenadores no están cerca. Y si realmente quieres que tu "por qué" te funcione a largo plazo, debe ser más grande que tú y más grande que tu deporte. Porque si juegas solo para ganar el campeonato y luego lo ganas, ¿después qué?