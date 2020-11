Los beneficios de la inmersión en agua caliente y fría

Cuándo es momento de enfriar las cosas

¿Qué hacer si acabas de tener un entrenamiento de alta intensidad y quieres un alivio inmediato? Tal vez quieras olvidarte del baño caliente y seguir el ejemplo del jugador de los Lakers LeBron James y el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo, quienes han publicado imágenes de sí mismos tomando baños de hielo. Dalleck dice que este método, llamado inmersión en agua fría, puede ser útil en aquellas ocasiones en las que sabes que te sentirás dolorido y quieres un alivio refrescante (por ejemplo, después de tu primera clase en el campo de entrenamiento en mucho tiempo). Pero ten cuidado, ya que los baños de hielo después de ciertos entrenamientos pueden hacer más daño que bien, añade él. Un estudio reciente, aunque pequeño, publicado en el "Journal of Applied Physiology" determinó que la inmersión en agua fría después del entrenamiento de resistencia puede inhibir el crecimiento muscular.



Si decides tomar un baño de hielo el mejor protocolo puede ser de 11 a 15 minutos a una temperatura de entre 11 y 15 grados, de acuerdo con una evaluación. La teoría es que, al igual que el ibuprofeno, el agua helada reduce el dolor al bloquear el proceso inflamatorio causado por el ejercicio. Algunas investigaciones sugieren que el agua fría puede reducir el dolor hasta por cuatro días después del ejercicio.



Desde luego, nadie podría decir que un baño helado es relajante. Pero aún así, es una buena oportunidad para poner a punto tu mente y encontrar un poco de paz. Lo mismo piensa Josh Bridges, atleta profesional y ex SEAL de la armada, quien lo compara con la meditación. "Todas las mañanas me levanto y voy directamente a una bañera de agua fría fuera de mi casa. El agua está literalmente a alrededor de 1 grado. Tengo que romper la capa de hielo que se forma encima y después me meto a hacer cuatro minutos de respiración", dice. "Si puedo hacer eso, el resto del día es pan comido".