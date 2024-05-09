Seis estiramientos indispensables para hacer después de correr

Después de practicar running es posible que sientas el cuerpo adolorido, un indicador clave de que necesita descanso y recuperación.

El estiramiento es una parte primordial en el proceso de recuperación. Cuando los músculos están calientes, son más flexibles. Estirarlos en ese preciso momento puede mejorar la amplitud de movimiento y acelerar la recuperación. Para ser más específicos, estirar inmediatamente después de correr ayuda a reducir la rigidez que se puede generar luego del entrenamiento en músculos y articulaciones, también conocida como dolor muscular de aparición tardía (DOMS, por sus siglas en inglés).



Estirar después de correr es imprescindible; incluso es bueno incorporar ejercicios de estiramiento en la rutina previa a la carrera. Como parte del calentamiento, puedes agregar algunos estiramientos dinámicos, como balanceo de piernas, rotación de tronco y movimientos circulares con los brazos. Estos ejercicios van calentando los músculos de a poco para prepararlos para una actividad más intensa. Después de terminar de entrenar, debes hacer estiramientos estáticos (sin movimiento).

Pero antes, siempre es buena idea comenzar la rutina de recuperación después de correr con el enfriamiento, es decir, reducir la intensidad del ejercicio por unos 5 a 10 minutos. Puedes trotar suavemente, caminar o realizar algún otro tipo de ejercicio aeróbico a un nivel de esfuerzo relajado. El objetivo es desacelerar la frecuencia cardíaca lentamente mientras los músculos todavía están calientes. Esto te permitirá mantener las posturas de estiramiento por más tiempo y reducir el estado de agitación.



Una vez que hayas completado el enfriamiento, puedes comenzar con los estiramientos estáticos. Es decir, posturas isométricas (una forma de estiramiento estático) para estirar los músculos que se trabajaron durante toda la carrera.

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