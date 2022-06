Montar en bicicleta al aire libre puede darte una sensación de aventura y libertad. Y proporciona numerosos beneficios para la salud, como la mejora de la salud del corazón y la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares e infartos, según un análisis de 2011 publicado en el Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport. Los investigadores también descubrieron que los ciclistas son propensos a tener niveles más altos de colesterol HDL ("bueno").



El ciclismo es una actividad de bajo impacto que podrían preferir quienes tienen ciertos problemas articulares en la parte inferior del cuerpo y prefieren no caminar ni correr. El ciclismo puede practicarse al aire libre en la carretera o en un sendero, o en el interior en una bicicleta estática en casa o en el gimnasio.



Ponte en marcha: si es la primera vez que practicas ciclismo, toma algunas clases en interiores para asegurarte de que te sientas bien. Cuando decidas invertir en una bicicleta, habla con un especialista para conseguir el tipo de bicicleta adecuado para tu estilo de manejo. Incluso puedes considerar usar una bicicleta eléctrica con la opción de asistencia al pedaleo para que puedas recorrer toda la distancia que desees sin preocuparte de sobrecargar tu cuerpo.