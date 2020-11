Prepárate para enfrentar tu primera carrera a campo traviesa

Primero, consideremos el entorno. "En los senderos, no hay que detenerse en las señales de tránsito, no respiras gases de escape ni escuchas bocinazos", comenta Sally McRae, ultramaratonista de élite de Nike Trail y coach de carreras en senderos en Bend, Oregon. "Tienes la oportunidad de correr entre árboles, tierra y flores; inhalas aire fresco y escuchas el viento y su fuerza, lo cual alivia y rejuvenece". Y esa no es solo la experiencia de McRae. En un estudio publicado en la revista científica "PNAS" se indica que la actividad física breve en un espacio verde puede mejorar el bienestar psicológico en comparación con un entorno urbano, probablemente porque este tipo de espacios a menudo son abiertos y tranquilos y se sienten como un escape.



Dejando de lado el paisaje, a diferencia de lo que ocurre en las carreras en carretera, "literalmente, cada kilómetro recorrido de un sendero es diferente", declara Woods. "Quizás en un kiómetro hay una cuesta arriba empinada y el próximo kilómetro es completamente llano y mantienes la velocidad". Woods y McRae están de acuerdo en que este terreno nuevo, y a menudo variable, puede hacer trabajar los músculos y la mente de maneras únicas, ninguno de los dos sabe lo que vendrá después. Y si eso implica correr a través de montañas pequeñas, consuélate con lo siguiente: según un estudio publicado en 2019 en el "Journal of Physical Education and Sport", conquistar caminos difíciles no solo puede aumentar tu fuerza y resistencia físicas, sino que también puede desarrollar resiliencia y ayudarte a enfrentar los retos diarios con entusiasmo.