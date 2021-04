Cómo dejar de compararte con otros en el gimnasio

Por otra parte, también es posible que se esté beneficiando del "período de luna de miel" de un nuevo entrenamiento, cuando normalmente ves muchos resultados. Recuerda, cuando comienzas una nueva rutina, tu cuerpo tiene que trabajar muy duro para mantenerse al día, por lo que quema más calorías y utiliza más músculos antes de volverse más eficiente y adaptarse al ejercicio.



Experimenté ese tipo de luna de miel no hace mucho. Recientemente había tenido un bebé y estaba tratando de volver a mi peso ideal y no tenía acceso a un gimnasio debido al encierro. Así que saqué un viejo DVD de HIIT (¡y mi viejo reproductor de DVD!) que no había hecho en 15 años, y con solo hacer este tipo diferente de entrenamiento pude perder esos kilos mucho más rápido que si hubiera retomado mi rutina habitual donde me había quedado.



También puedes probar algo nuevo y ver qué pasa. Pero, por favor, haz esto solo si realmente no estás satisfecha con tu rutina de entrenamiento. Porque parece que has dedicado mucho tiempo y análisis para descubrir qué te funciona. Pareces muy disciplinada y bien informada. Y tendemos a ser más duros con nosotros mismos de lo que deberíamos ser. Así que no renuncies a todo eso a menos que realmente quieras hacerlo. El hecho de que no te veas como tu amiga no significa que hayas fallado.



Pero si decides que en realidad no te gusta tu entrenamiento, si estás luchando para motivarte y temiendo cada repetición cinco días a la semana, entonces, por supuesto, cámbialo. Es posible que el hecho de que no estés disfrutando de tu proceso sea de donde provenga parte de tu resentimiento.



De cualquier manera, tómate un minuto para pensar en tu motivación para hacer ejercicio y comer bien. ¿Estás haciendo ejercicio para lucir de cierta manera? Personalmente, eso no es suficiente para seguir adelante. Hacer ejercicio es una gran parte de mi cuidado personal. Es mi calmante para el estrés, me mantiene mentalmente alerta y sé que puede ayudarme a mantenerme saludable a medida que envejezco. Saber eso es lo que me mantiene regresando por más y enfocada en mí misma, todos los días.