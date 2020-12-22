¿Debería descansar durante el entrenamiento?

Por definición, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad tiene incluidas recuperaciones a la mitad del entrenamiento por su formato, ya que alterna entre periodos de actividad física y descanso. Las pausas de descanso están ahí para que la frecuencia cardiaca disminuya, esto da como resultado los picos altos y bajos en la frecuencia cardiaca, que pueden mejorar tu capacidad cardiorrespiratoria. Pero de la misma manera que con las pesas, "estos intervalos de descanso brindan el tiempo para eliminar subproductos que pueden de otra manera acumularse rápidamente y no permitirte sostener el esfuerzo", dice Buckingham.



Obviamente que cada entrenamiento de HIIT varía. Por ejemplo, en la pista, el HIIT puede ser tres series de cuatro sprints de 400 metros con un minuto de descanso entre intervalos, mientras que una sesión de peso corporal Tabata tradicional tiene ocho rounds de 20 segundos de actividad y 10 segundos de descanso. Sin importar el entrenamiento, Rothstein dice que querrás que el periodo de descanso sea lo suficientemente largo que te permita recobrar el aliento y mantener una conversación, pero lo suficientemente corta que tus músculos no se enfríen para que puedas incorporarte al siguiente round en pleno rendimiento. Para optimizar tu tiempo de descanso trata de pararte con tus manos sobre tus rodillas; los estudios de Western Washington University sugieren que esta posición puede ayudar a respirar mejor, lo que te puede ayudar a reincorporarte más rápido entre los intervalos de actividad intensa.



Como sea que uses los descansos de recuperación a la mitad del entrenamiento, recuerda que el objetivo es sentirte recargado para que puedas dar tu máximo en los momentos adecuados. Si en algún punto recobrar el aliento te hace sentir muy relajado como para reincorporarte, cambia la duración de la pausa hasta que se sienta bien. Mientras más sintonizado estés con cada aspecto de tu entrenamiento, incluso cuando lo pausas, mayores serán los beneficios físicos y mentales que obtendrás.