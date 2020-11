¿Debería descansar durante el entrenamiento?

Muévete sin agotarte

Durante el ejercicio de resistencia, como en carreras o paseos en bicicleta a paso constante, la recuperación a mitad del entrenamiento puede contrarrestar lo que se conoce como deriva cardiovascular, un fenómeno donde la frecuencia cardiaca incrementa gradualmente incluso cuando la intensidad del entrenamiento no lo hace. "Esto tiende a suceder durante este tipo de entrenamientos principalmente porque es más fácil deshidratarse", dice el Dr. Todd Buckingham, fisiólogo del ejercicio en Grand Rapids, Míchigan. Si no bebes la cantidad apropiada de agua, puede que tu corazón bombee menos sangre en cada latido, dice, lo que significa que tiene que bombear con mayor frecuencia para suministrar suficiente sangre y oxígeno a los músculos. Eso puede hacer que sientas que la actividad es más fuerte de lo que realmente es. Hacer "pausas" cortas durante una carrera o paseo largo (digamos, que dure uno o dos minutos y que la hagas cada ocho o nueve minutos durante un entrenamiento mayor a una hora, es suficiente por lo general) puede reducir tu frecuencia cardiaca y por lo tanto el índice de esfuerzo percibido, dice. El resultado es que tal vez registres más kilómetros o que mantengas un ritmo más rápido.



Si estás corriendo, la manera más obvia de incorporar una recuperación a mitad del entrenamiento es disminuir el ritmo a una caminata. Un estudio publicado en el "Journal of Science and Medicine in Sport" encontró que los maratonistas primerizos que incorporaron periodos de caminatas de un minuto durante la carrera reportaron menos dolor muscular y fatiga posteriores, y terminaron dentro de un tiempo similar al de aquellos que corrieron sin parar.