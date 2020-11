3 formas para ser más consciente

A largo plazo

Este es el asunto: los ejemplos anteriores son similares a hacer flexiones durante un corte comercial o subir las escaleras en lugar de usar el ascensor. Así como una buena condición física necesita entrenamientos reales, también necesitas practicar todos los días, o casi todos los días, para gozar de todos los beneficios físicos y mentales que ofrece el mindfulness, dice nuestro experto.



Al igual que con el ejercicio, puedes elegir varias formas y hacer "cross training". Tal vez hagas ejercicios de respiración antes del desayuno y explores las sensaciones de tu cuerpo un día, y al día siguiente realices una meditación guiada. Comienza con una duración breve de cinco minutos, y aumenta gradualmente la duración de las sesiones. Para Wignall, lo ideal son 20 minutos.



¿Parece difícil? Como todo tipo de entrenamiento efectivo, se supone que sea difícil, afirma Wignall. "Lo que más desanima a la mayoría de las personas sobre el mindfulness es que casi siempre se presenta como una herramienta de relajación o paz mental", pero esos beneficios no ocurren instantáneamente, sino después. "El mindfulness no debería ser más relajante de lo que debería ser un ejercicio de press de banco de 68 kilogramos. Funciona precisamente porque es difícil, así como tus músculos solo se desarrollan cuando los desafías", comenta. "Cada vez que te distraigas, obsérvalo y devuelve tu atención al presente. Eso es una repetición de mindfulness. Si no haces ninguna repetición, entonces no estás desarrollando ningún músculo".



Cuando te frustres, recuerda que tener problemas con la meditación, o incluso con las sentadillas de una pierna, flexiones o cualquier actividad que no domines, es una buena señal, asegura Wignall. Esto quiere decir que estás trabajando en una debilidad. "Descubrí que, si las personas lo ven así, funciona con mayor rapidez".