Cómo retomar tu rutina de entrenamiento

03. Establece controles, muchos de ellos.



Si no controlas los avances con regularidad, podrías pasar por alto algunas de las mejoras más pequeñas y poco evidentes y sentir la tentación de tirar la proverbial toalla del gimnasio. "A veces parece que no se está progresando", dice Fearon. A lo mejor crees que te has estancado, pero es posible que tengas más energía, que saltes más alto cuando juegas con el balón o que duermas más profundamente. Todos esos son logros. Utiliza estas dos formas para autoevaluar tus logros:



Hazte tres preguntas después de cada entrenamiento, indica Thompson Rule: ¿Qué hice bien? ¿Qué podría hacer de otra manera? ¿Qué voy a hacer mejor la próxima vez? En su opinión, esto te obliga a sacar algo positivo de cada sesión de entrenamiento y a sincerarte contigo mismo acerca de cómo van las cosas y qué ajustes necesitas hacer en tus entrenamientos para poder avanzar más rápido.





Para ver cómo va tu condición física en general, repite un entrenamiento de referencia cada cuatro u ocho semanas, sugiere Rothstein.





Después de algunas semanas seguidas, deberás empezar a sentir que vuelves a estar en forma, dice Thompson Rule. No obstante, utiliza el primer mes como un período de gracia que consiste en "reintegrar la rutina en tu vida", señala. Cuestiones como encontrar el equipo con el que te sientas mejor, encontrar un horario conveniente para hacer ejercicio y sentirte cómodo con tu nueva rutina quizá no funcionen de inmediato y es posible que tengas que hacer ajustes hasta que lo consigas.





Conclusión: Regresar un entrenamiento a su nivel anterior no es fácil. Sin embargo, entrenar nunca lo es. Eso sí, siempre vale la pena y cuanto antes empieces a ponerte en marcha, más rápido alcanzarás la meta.