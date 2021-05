La rutina "Hora dorada" de la jugadora de fútbol Ada Hegerberg puede ayudarte a lograr tus objetivos

Cómo crear tu propia hora dorada

A pesar de su elegante nombre, la hora dorada en realidad es algo increíblemente sencillo de hacer. Solo tienes que elegir la actividad que encienda tu alma y en la que podrías mejorar. A continuación, decide la duración de tu "hora", la frecuencia con la que la harás y si la harás solo tú o invitarás a alguien más.



"No hay respuestas correctas o incorrectas", indica Cacioppo, pero lo que debes buscar es que tu "hora" sea lo suficientemente larga como para sentir una inmersión en la actividad (probablemente 20 minutos o más) y lo suficientemente ocasional como para que sigas deseando hacerla (puede ser todos los días, una vez a la semana o una vez al mes o en función de la estación). Pon tu teléfono en modo "no molestar", separa los días de tu calendario... haz lo que sea necesario para proteger este tiempo, añade. |



¿Y qué puedes hacer durante tu hora dorada? Repasa las habilidades rudimentarias que aprendiste en un inicio, especialmente las que no has practicado durante algún tiempo, recomienda Cacioppo. Y, esto es clave, fíjate en si estás sonriendo durante todo este tiempo. Si no es así, probablemente te estés centrando en algo equivocado, así que vuelve a calibrar hasta que llegues a esa cara de felicidad de forma natural. Una vez que lo consigas, la luz podría ser la ideal para que tomes esa foto, tanto si realmente lo haces como si no.