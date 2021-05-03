La rutina "Hora dorada" de la jugadora de fútbol Ada Hegerberg puede ayudarte a lograr tus objetivos

Haz que tus objetivos brillen
Asesoramiento
Para llegar a la cima en cualquier actividad, reduce un poco la presión poniendo en acción esta divertida mentalidad del manual de la futbolista de talla mundial, Ada Hegerberg.
Gracias a la cultura de la selfie, la mayoría hemos oído hablar de "la hora dorada", es decir, el momento justo después del amanecer o antes del atardecer en el que se pueden tomar fotos con la mejor luz natural (#sinfiltro). Pero también tiene otras definiciones. Para las madres primerizas, es ese primer contacto piel con piel con sus bebés. Y para la estrella mundial del fútbol Ada Hegerberg, es esa sesión informal, fuera del horario de trabajo, en la que consigue afinar los fundamentos de su deporte (como cabecear, lanzar penaltis o patear con su pie "más débil"), normalmente con su papá y su hermana.
Esta futbolista noruega de 25 años lleva haciendo la misma rutina en casa desde que tenía 10 u 11 años. Y aunque ahora es la principal delantera del equipo más dominante del mundo, el Lyon, así como la máxima goleadora de todos los tiempos de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, afirma que no tiene intención de dejarla.
Tampoco es que deba hacerlo. Está claro que está dando sus frutos... ¿pero por qué? Probablemente porque para ella, la hora dorada es tanto psicológica como física. Y crear tu propia hora dorada también podría hacer maravillas por ti.
Bien, pero entonces ¿qué es la hora dorada?
En psicología, no existe un término o definición académica para la hora dorada, lo que significa que puede ser lo que tú quieras. Pero según la doctora Stephanie Cacioppo, neurocientífica, directora del Laboratorio de Dinámica Cerebral de la Facultad de Medicina Pritzker de la Universidad de Chicago y miembro del Nike Performance Council, hay algunas pautas que pueden ayudarte a distinguir una hora dorada de una hora cualquiera:
- Tiene que ser intencional, no otra tarea pendiente en tu agenda.
- Tiene que ser un espacio seguro (donde no hayan juicios de valor, incluso aquellos que vienen de ti).
- Tiene que dedicarse a algo que te guste y te produzca auténtica alegría, como un deporte, un pasatiempo (por ejemplo, la cocina, el ajedrez o el dibujo) o una actividad profesional, como escribir una novela.
- Tiene que centrarse en pulir tus habilidades (esto es lo que te ayudará a brillar de verdad cuando sea importante).
Por qué deberías buscar una hora dorada
Cuando se hace bien (en breve hablaremos de ello), la hora dorada puede darte ventajas que difícilmente se consiguen con el entrenamiento habitual, una carrera larga o una sesión con tu bloc de dibujo. Como las siguientes:
1. Puedes mejorar tus puntos débiles.
Cuanto más experiencia acumulas y más avanzadas están tus habilidades, más fácil es que te olvides de los fundamentos, advierte el doctor Christopher Janelle, profesor y director del Laboratorio de Psicología del Alto Rendimiento de la Universidad de Florida. "Volver a los fundamentos es a menudo la respuesta para superar desafíos que pueden parecer más grandes y difíciles de lo que realmente son", explica.
Si, por ejemplo, tienes problemas con un determinado levantamiento en CrossFit o con una complicada combinación de pasos de baile, revisar tus fundamentos durante tu hora dorada puede revelar un desequilibrio o un error que estés cometiendo. "Se trata hacer repeticiones con calidad para poder ver resultados", le comentó recientemente Hegerberg a Nike en una entrevista, y Janelle y Cacioppo están de acuerdo con ella.
2. Desarrollas tu autoconfianza.
La repetición es fundamental para desarrollar dos habilidades mentales que se sabe que aumentan el rendimiento: la autoeficacia y la confianza. "Cuando repites el mismo movimiento o hábito una y otra vez, sabes que puedes hacerlo porque lo has practicado muchas veces. Eso es la autoeficacia o el saber que vas a tener éxito", comenta Cacioppo. La autoeficacia impulsa la confianza, que es la capacidad de creer en uno mismo. Eso es crucial cuando hay presión, como en los momentos previos a patear un penal. "La confianza es como un amortiguador contra las distracciones mentales o externas que despeja eficazmente tu mente para que puedas concentrarte en la tarea que tienes en frente y, en última instancia, sobresalir en ella", explica Janelle.
¿Y si aún así metes la pata o pierdes? (nos pasa a todos, incluso a Hegerberg). "Tu hora dorada puede servirte como un recordatorio casi tangible de que has trabajado y puedes tener éxito en eso", dice Cacioppo. "Es la prueba de que seguirás intentándolo, así que puedes tener confianza en que solo mejorarás".
3. Te sientes más en control.
Dado que tu hora dorada es algo propio de ti y que generalmente se ve igual una y otra vez, "te ofrece un lugar sistemático para lidiar conscientemente con los pensamientos y las emociones, cosas que generalmente son abstractas, dándoles una estructura que te permite manejarlas en lugar de simplemente sentirte como si estuvieras yendo de un lado para el otro", menciona Janelle.
En otras palabras, puedes confiar en esta rutina para que te ayude a superar lo que te está haciendo tambalear, ya sea una derrota aplastante, una ruptura o una pandemia. La familiaridad puede ayudarte a recuperar la energía y la paz, indica Cacioppo, de modo que te sientas más capaz para afrontar cualquier factor estresante. Es decir, te permitirá desarrollar una habilidad llamada resiliencia.
"Tener una hora dorada también es una forma estupenda de trabajar con los desencadenantes", añade Janelle. Digamos que entras en un espacio mental de autodestrucción cuando no consigues el récord personal que tenías en mente, te equivocas en un dibujo o un contrincante te hace un comentario mala onda. "Puedes utilizar el espacio seguro de tu hora dorada para visualizar estas experiencias, sintonizar con lo que sientes y luego reescribir tu respuesta para poder planificar esos momentos y superarlos cuando aparezcan en el futuro", explica.
"Tu hora dorada puede servirte como un recordatorio casi tangible de que has trabajado y puedes tener éxito en eso".
Stephanie Cacioppo
Doctora, miembro de Nike Performance Council
4. Tendrás una mejor conexión con tu yo interior.
A veces uno acaba desempeñando un papel o un estilo de vida que no está alineado con lo que es o lo que quiere. Pero darle prioridad a tu auténtico yo en tu día a día es sumamente importante para vivir una vida plena y feliz, comenta Cacioppo. "Volver a una rutina exclusivamente tuya, a tu centro de gravedad, especialmente años después de haberla empezado, te ayuda a mantenerte fiel a tu yo auténtico cuando estás a merced de otras presiones", como tu familia o una organización que apuesta por ti para ganar, explica. La hora dorada de Hegerberg podría ser la respuesta (o, más bien, una de las respuestas) para mantenerte con los pies en la tierra en medio de todos los trofeos que vas acumulando, señala Cacioppo.
5. Te divertirás.
Cuando dejas de disfrutar de una actividad o de perseguir un objetivo, hay una mayor probabilidad de que abandones la actividad por completo, afirma Janelle. Cuando tienes una hora dorada centrada en el juego (por ejemplo, pateando el balón con tu papá, dibujando tu animal favorito o retomando la receta de dolma que aprendiste de joven, y no te tomas nada demasiado en serio), eso te ayuda a mantenerte arraigado a las razones intrínsecas que te atrajeron a tu pasión en primer lugar. También se avanza más rápido cuando te gusta lo que haces, añade Cacioppo, ya que sentirás un mayor compromiso con esa tarea.
Cómo crear tu propia hora dorada
A pesar de su elegante nombre, la hora dorada en realidad es algo increíblemente sencillo de hacer. Solo tienes que elegir la actividad que encienda tu alma y en la que podrías mejorar. A continuación, decide la duración de tu "hora", la frecuencia con la que la harás y si la harás solo tú o invitarás a alguien más.
"No hay respuestas correctas o incorrectas", indica Cacioppo, pero lo que debes buscar es que tu "hora" sea lo suficientemente larga como para sentir una inmersión en la actividad (probablemente 20 minutos o más) y lo suficientemente ocasional como para que sigas deseando hacerla (puede ser todos los días, una vez a la semana o una vez al mes o en función de la estación). Pon tu teléfono en modo "no molestar", separa los días de tu calendario... haz lo que sea necesario para proteger este tiempo, añade. |
¿Y qué puedes hacer durante tu hora dorada? Repasa las habilidades rudimentarias que aprendiste en un inicio, especialmente las que no has practicado durante algún tiempo, recomienda Cacioppo. Y, esto es clave, fíjate en si estás sonriendo durante todo este tiempo. Si no es así, probablemente te estés centrando en algo equivocado, así que vuelve a calibrar hasta que llegues a esa cara de felicidad de forma natural. Una vez que lo consigas, la luz podría ser la ideal para que tomes esa foto, tanto si realmente lo haces como si no.
Redacción: Charlotte Jacobs
Ilustración: Rune Fisker
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