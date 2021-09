Cómo recuperarte de una lesión según el entrenador Gjert Ingebrigtsen

Permíteme tranquilizarte: si hay algo de lo que no debes preocuparte es si te lastimarás de nuevo o no, porque es un hecho que sí lo harás. Las lesiones ocasionales vienen incluidas en el "precio" de participar en cualquier deporte.



Pero si esas lesiones se producen tan seguido como te está sucediendo, llegó el momento de identificar el problema. La explicación más común para una segunda lesión es que probablemente no completaste la recuperación de la primera.



En este momento, tienes un único objetivo: recuperarte al cien por ciento. Hasta que lo logres, cualquier otra meta debe pasar a un segundo plano. Olvídate de los récords personales, de los encuentros de atletismo, de los partidos informales de básquetbol. No existen los atajos y no puedes hacer trampa: para llegar donde debes estar, deberás cambiar tu idea sobre las lesiones.



Entreno a tres de mis hijos en running de media distancia. Mi hijo Jakob tuvo una lesión importante en diciembre de 2019, una fractura por estrés en la zona lumbar, y el plan de la recuperación implicó un período de cuatro meses. En cuanto nos enteramos, Jakob me dijo: "Esto es lo que necesito para poner a prueba mi motivación".



No tomó la lesión como un problema, sino como un desafío que en última instancia lo fortalecería. Transfirió el espíritu competitivo de la competencia a la recuperación.



Jakob y yo comenzamos el proceso de recuperación con ejercicios de movilidad y fortalecimiento del torso a las 6 de la mañana del día siguiente al de la lesión. No se tomó un tiempo para sentarse en el sillón a ver la televisión y sentir pena de sí mismo. Cuanto más tiempo hagas eso, más difícil será la recuperación. En nuestra familia, bajo circunstancias normales entrenamos dos veces al día. Cuando estamos en un proceso de recuperación de lesiones graves, entrenamos tres veces al día. Al tratar la recuperación como un trabajo de tiempo completo, creamos un verdadero sentido de realización.



Durante los siguientes cuatro meses, Jakob no se perdió ni una sesión de rehabilitación.