¿Cómo logran correr tanto los ultramaratonistas?

02. Prepárate para lo peor.

“Para superar una carrera ultra, tienes que prever que te sentirás desafiado en maneras en las que no lo has sentido anteriormente", declara McRae. "Cuando llegas a la milla 71 y se larga una tormenta, o aún te queda escalar otra montaña o te sientes cansado hasta el punto que te duele el estómago: esas cosas suceden. Por lo tanto, debes prepararte mentalmente para ellas".



Una forma en la que Laney entrena su mente para gestionar mejor el dolor inevitable que experimentará durante una carrera es la siguiente: baños de hielo frecuentes. "Lo que hago es llenar una bañera con agua helada y sentarme allí", comenta. "Al cabo de cinco minutos me encuentro peleando con todo lo que en mi cerebro dice: ‘¡Sal de ahí! ¡Tienes que salir de ahí!’. Pero, sencillamente me siento y aguanto, en algunas ocasiones hasta 15 minutos. Calmo mi respiración. Llego a un punto donde pienso: ‘Aguanta, estás bien’".



Con esto no quiero decir que debes transformarte en un cubo de hielo para desarrollar la fuerza de voluntad. Puedes comenzar practicando una técnica de psicología llamada "optimismo realista" o bien realizar un inventario mental de cada cosa pequeña que puede resultar mal y diseñar un plan de contingencia para cada una de ellas. De esa manera, cuando te enfrentes a algo que literalmente es horrible, tendrás menos posibilidades de desestabilizarte a causa de ello.

03. Visualízalo antes de llevarlo a cabo.

Como la mayoría de los maratonistas de élite, tanto McRae como Laney practican cierto tipo de visualización antes de las carreras. "Me encanta hacer reconocimiento de terreno", comenta McRae. "Imagino cada parte del terreno en mi mente mientras me voy a dormir. Visualizo en dónde está ubicada cada montaña, las postas sanitarias. Me veo corriendo hacia las postas e imagino exactamente lo que voy a hacer en cada una de ellas".



Entre tanto, el enfoque de Laney es precisamente el que esperarías de un atleta que se sienta en agua helada para dominar sus nervios. "Voy directamente al problema", comenta. "Sé que no tengo que practicar la parte en la que me siento bien, entonces me imagino con mucho calor y muy sediento, y mi estómago se siente terriblemente mal. Y me encuentro a 5 millas de una posta sanitaria".



Las formas de visualización de ambos corredores sirven para alcanzar el mismo propósito: preparar su mente para lo previsto e imprevisto, de manera que cuando eso llegue, sus reflejos sean más agudos y su enfoque más fuerte. Y no se aplica solo a corredores épicos. La noche anterior a un trote de mañana, intenta imaginar cada giro de tu ruta, la brisa sobre tu piel y cada canción de tu lista de reproducción. Cuando te prepares en la mañana, revisa si te mueves un poco más rápido o si, simplemente, te diviertes más.