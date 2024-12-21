¿Cuáles músculos se trabajan en las lagartijas de diamante y cómo debes hacerlas?

Las lagartijas de diamante, un ejercicio de peso corporal que puedes hacer casi en cualquier lugar, son una variación avanzada de las lagartijas tradicionales que enfatizan diferentes grupos musculares al cambiar la posición del cuerpo.

“La diferencia está en la posición de la mano”, explica Paul Longworth, A.T.C., C.S.C.S. “En las lagartijas de diamante, debes unir los pulgares y los dedos índices para hacer una forma de diamante justo en frente del centro del pecho”.

Esta diferencia puede parecer sutil, pero cambia la distribución del peso del empuje. Las lagartijas de diamante involucran músculos más pequeños, lo que generalmente dificulta el movimiento.

“Son una herramienta excelente para añadir a tus ejercicios una vez que dominas las lagartijas estándar”, dice Geoffrey Blake, entrenador con certificación de ATG en Kahului, Hawái. “Dominar diferentes variaciones de un ejercicio proporciona variedad. La variedad nos ayuda a incorporar cosas nuevas en el desarrollo de la fuerza y la búsqueda de la salud”.