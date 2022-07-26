Los mejores ejercicios con peso corporal para la espalda según los entrenadores

¿Quieres fortalecer los músculos de la espalda? Existen muchos ejercicios con peso corporal para la espalda que puedes hacer sin siquiera poner un pie en un gimnasio ni levantar un equipo.

Como lo indica el nombre, "los ejercicios con peso corporal para la espalda son una forma de entrenamiento que utiliza el peso de la persona como resistencia contra la gravedad", explica Danny Saltos, entrenador personal con certificación NASM.

Los beneficios de tener una espalda fuerte son muchos, como una fuerza corporal general, postura y equilibrio mejorados, indica Vanessa Liu, entrenadora personal con certificación NASM y nutricionista certificada de Precision Nutrition. "Una espalda fuerte favorece la estabilidad de la columna y reduce el riesgo de sufrir lesiones".

En otras palabras, desarrollar una espalda fuerte es básico para contrarrestar el síndrome cruzado superior, una condición común que Saltos explica que se da como resultado de los hábitos del estilo de vida moderno, como permanecer en una silla frente a una computadora y mirar el teléfono hacia abajo por largas horas.

"Esta mala postura, que es tan habitual, es la causa del síndrome cruzado superior en el que los músculos de la espalda superior, el cuello y los hombros se elongan y debilitan, y los músculos del pecho y los hombros se acortan y tensan", dice. "Esto crea un juego de tira y afloje entre las partes frontal y posterior del cuerpo".

A continuación, los entrenadores comparten sus ejercicios con peso corporal para la espalda favoritos para ayudar a contrarrestar este desequilibrio común.