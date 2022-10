Cinco beneficios de jugar básquetbol, según los expertos

Este puede ser uno de los beneficios menos obvios de jugar básquetbol. Eaton dice que debido a que el básquetbol es un deporte de equipo, requiere que los jugadores se comuniquen entre sí, a menudo sin palabras. Un estudio de 2010 respalda esto al observar que los jugadores cambian continuamente de compañeros de equipo con los que interactúan mientras juegan. Gran parte de esta comunicación no involucró señales verbales, sino que se dio a través de pases de balón y señales visuales durante las jugadas. Fuera de la cancha, la comunicación no verbal se usa en todo, desde los negocios hasta las relaciones interpersonales. Si bien las investigaciones varían, un estudio que se encuentra en una edición de 2018 de The Hearing Journal estima que al menos el 70 por ciento de toda la comunicación es no verbal (una cifra que se extiende más allá de deporte).

Otras habilidades adquiridas en la cancha se transfieren a la vida cotidiana: además de desarrollar habilidades de comunicación cruciales, el básquetbol también tiene un efecto positivo en la coordinación mental. Una investigación de 2015 señala que los jugadores deben adaptarse constantemente al partido y cambiar cognitivamente su coordinación física para mantener el ritmo. Los psicólogos sugieren que la adaptabilidad viene con niveles más altos de satisfacción general con la vida, especialmente cuando se combina con altos niveles de apoyo social (como el apoyo de amigos al adaptarse a un nuevo trabajo, por ejemplo).

Texto escrito por Ashley Lauretta