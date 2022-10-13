Practica ejercicios para driblar antes de jugar básquetbol

Existen una serie de habilidades en el juego de básquetbol. Aprender cada movimiento fundamental, desde los pases hasta los tiros, puede mejorar tu juego en general. Pero de estas habilidades básicas, los regates son esenciales para mantenerte en la cancha.

"Los regates son lo más importante en el básquetbol", afirmó Oz Martin, presidente y fundador de Legacy Youth Sports. "Eventualmente, tienes que manejar la pelota en algún momento durante el partido. Lo básico en el básquetbol comienza con los regates".

Por eso, los ejercicios de regates son tan importantes, especialmente para los jugadores nuevos. Ashleigh Edwards, copropietaria y operadora del icónico Sport Performance, una instalación de entrenamiento de básquetbol, dijo que los regates son "extremadamente importantes y necesarios para el éxito general de un equipo". Son tan cruciales que dijo que "los regates debe aprenderse incluso antes de aprender a tirar".

Los ejercicios de regates "pueden ayudar a mejorar el control del balón, la coordinación mano-ojo y la agilidad", comentó Matt Wilson, entrenador de rendimiento deportivo. Estos ejercicios también pueden ayudarte a sentir más comodidad cuando manejas el balón y, en última instancia, mejorar tu confianza en la cancha, agregó.

Los regates son una habilidad que se puede trabajar constantemente, comentó Martin, y señaló que incluso los jugadores profesionales practican habilidades de regates regularmente.

Por supuesto que si no sabes cómo hacer regates, probablemente no conozcas los ejercicios de regates que pueden ayudar a mejorar tu juego de básquetbol. Tanto en el caso de que seas completamente nuevo en el juego como en el caso de que quieras refinar tu técnica, los expertos recomiendan hacer estos ejercicios de regates para subir el nivel de tus habilidades.