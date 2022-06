Transfórmate en un mejor corredor sin correr

¿Se acerca una competencia o una carrera larga? Concéntrate en mantenerte bien hidratado, bueno, siempre. Eso puede ser más difícil de lo que parece, así que al menos dale prioridad a beber mucha agua la semana previa. Esperar hasta la noche anterior (o, peor aún, el día del evento) para beber más agua no va a cancelar los efectos que reducen el rendimiento que la deshidratación puede haber tenido en tu entrenamiento hasta ese momento, dice Ryan Maciel, dietista, nutricionista registrado y. entrenador principal de rendimiento y nutrición en Precision Nutrition. Esos efectos pueden ser mayores de lo que crees.



A medida que sudas, pierdes electrolitos y líquidos que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Los músculos también reciben menos sangre de lo habitual, dice Maciel, porque una buena parte de la sangre se redirige de los músculos que trabajan a la piel para ayudar al proceso de sudoración. Un menor flujo de sangre equivale a una menor capacidad de los músculos para endurecerse o alargarse. También significa que tu corazón tiene que trabajar más para bombear la sangre que queda, lo que también lo estresa a nivel cardiovascular. Todo eso puede hacer que tu carrera sencilla habitual se sienta verdaderamente fatal.



Además de mejorar tu rendimiento, mantenerte hidratado también puede ayudarte a tener la cabeza más despejada. Perder más del 2 por ciento de masa corporal por deshidratación puede tener un efecto negativo en la función cognitiva, según un metaanálisis publicado en la revista Medicine and Science in Sports and Exercise. Eso hace que sea más difícil esforzarse cuando estás corriendo (y mantenerte alerta en general).



Para mantener la fuerza y la energía (incluida la mental), Maciel recomienda que los atletas consuman de 12 a 16 vasos de agua al día, aproximadamente un vaso por cada hora que estés despierto. Si sudas mucho cuando haces ejercicio, sube esa cantidad, comenta.