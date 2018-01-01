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騰雲駕霧般的穿著感受 跑得越快，越能享受騰雲駕霧般的奔馳快感。
全新 Nike Air Zoom Pegasus 35 隆重登場。

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設計幕後故事 這款 Pegasus 35 經歷的穿著測試比先前所有版本都還要更多，
一切終於有了代價。我們從跑步距離總計
超過 32,000 公里的各方跑者身上汲取意見回饋；看看我們如何借助有史以來最豐富的運動員經驗，打造出全新鞋款。

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