NIKE GYAKUSOU：逆向奔跑 設計師兼 Undercover 創辦人高橋盾 (Jun Takahashi)，將自身的獨特美學和跑步專業知識融鑄於最新的 Nike Gyakusou 系列之中。

本系列能透過智慧型的口袋和輕盈透氣的材質來有效消除熱天跑步帶來的干擾，幫助跑者達到禪一般的專注力。

便於收納且充滿都會風格的機能品項，採用輕量風格、簡潔圖案與 Nike 材質技術，為醉心跑步的跑者打造未來感十足的制服。