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展現明亮風采 採用螢光霓虹色彩及鮮明大型字體的
客製化 Air VaporMax Flyknit Moc 2 iD，
讓你明亮一夏。

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延續原始款精髓 運用 1980 與 1990 年代的鮮明大型字體和
OG Air Max 配色，帶領 Nike Air VaporMax
Flyknit 2 iD 回溯記憶長廊。

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量身打造 完全符合設計規格。

3-5 週內寄送 全程以電子郵件回報進度。

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春季配色，柔軟麂皮 Cortez、Air Max 1 和 Air Force 1 採用適合當季的麂皮。
可搭配暖系色彩與漆皮裝飾，打造獨特個人風格。

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