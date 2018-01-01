Nike
Swoosh
NikePlus
訂單
願望清單
我的活動
帳號設定
登出
加入 / 登入 NikePlus 帳號
說明
訂單狀態
出貨與寄送
退貨
聯絡我們
隱私權政策
銷售條款
使用條款
網站意見
檢視全部
0
男款
新品發售
即將發售
NIKE REACT
AIR MAX
NIKELAB
NBA
特價
鞋款
所有鞋款
最新款運動鞋
運動生活
跑步
籃球
Jordan
足球
訓練與健身
滑板
網球
板球
高爾夫
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
上衣與 T 恤
球衣與組合
連帽上衣與運動衫
外套與背心
長褲與緊身褲
緊身運動服
短褲
帽款
襪子
配件與裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
足球
籃球
訓練與健身
滑板
板球
網球
高爾夫
依系列選購
NBA
依品牌選購
Nike Sportswear
NikeLab
NIKEiD
Jordan
ACG
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
女款
新品發售
即將發售
流行趨勢：粉紅中性色
NIKE REACT
AIR MAX
NIKELAB
NIKE TROUSERS STUDIO
特價
鞋款
所有女鞋
運動生活
跑步
訓練與健身
網球
足球
籃球
滑板
板球
高爾夫
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
運動內衣
上衣與 T 恤
連帽上衣與運動衫
外套與背心
長褲與緊身褲
緊身運動服
短褲
裙子及洋裝
襪子
包包 運動
配件與裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
訓練與健身
瑜珈
籃球
滑板
板球
網球
高爾夫
依系列選購
NBA
依品牌選購
Nike Sportswear
NikeLab
NIKEiD
Jordan
ACG
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
男童
新品發售
AIR FORCE 1
免綁鞋帶鞋
特價
鞋款
所有鞋款
運動生活
跑步
足球
籃球
Jordan
訓練與健身
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
上衣與 T 恤
連帽上衣與運動衫
長褲與緊身褲
短褲
包款
配件及裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
訓練與健身
足球
籃球
依尺寸選購
鞋款
嬰幼兒 (0.5C - 10C)
小童 (10.5C - 3Y)
大童 (3.5Y - 7Y)
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
女童
新品發售
AIR FORCE 1
免綁鞋帶鞋
特價
鞋款
所有鞋款
運動生活
跑步
足球
籃球
訓練與健身
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
運動內衣
緊身運動服
上衣與 T 恤
連帽上衣與運動衫
長褲與緊身褲
短褲
包款
配件及裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
訓練與健身
足球
籃球
依尺寸選購
鞋款
嬰幼兒 (0.5C - 10C)
小童 (10.5C - 3Y)
大童 (3.5Y - 7Y)
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
NIKEiD 專屬訂製
NIKEiD 新品
親選麂皮
TRIPLE WHITE
FREE RN
NIKEiD
男款
女款
男童
女童
依運動
運動生活
跑步
籃球
訓練與健身
足球
滑板
棒球
經典
Air Max
Air Force 1
Metcon
Huarache
Free
Flyknit
即將發售
{1}，歡迎加入我們。
歡迎使用 Nike+。 確認電子郵件已經送出。
繼續
深入瞭解
Nike+ 會員資格的相關資訊。
已新增至購物車
已新增至願望清單
送禮送到所有人的心坎裡。
尺寸：
數量：
x
標準禮品卡寄送是免費的
小計
檢視購物車 ()
結帳
檢視願望清單
購物車內沒有商品
我們偵測到您的系統尚未啟用 JavaScript，您必須啟用此功能，才能購買產品和完整享受 Nike.com 網站體驗。
請
在瀏覽器中啟用 JavaScript
，然後重新整理此頁面。
{"response":{"canonicalUrl":"https://www.nike.com/tw/zh_tw/c/nike-plus/running-app-gps","contentPath":["nike-plus","running-app-gps"],"country":"TW","defaultHomePage":"homepage","division":"brand","language":"zh","pageType":"landing page","sportCategory":"nike-plus","isSportCategory":true},"success":true}
NIKE+ RUN CLUB 應用程式
最新消息
Nike+ Run Club 應用程式
完美的跑步夥伴
無論您是初學者或正在準備比賽，
Nike+ Run Club 應用程式讓您身邊環繞的人事物，都能滿足您精進跑步的需求。
每次跑步時，都有數百萬名跑者及專業指導陪伴激勵您，
我們不僅助您達成目標，還能讓您擁有更多樂趣。
追蹤進度
因為每一英哩路對跑者來說都很重要，我們以超乎想像的精確度，
提供各項細節，包括配速、距離、路線和個人記錄，
讓自己比以往更能掌握在跑步時想要瞭解的一切。
獲得個人化指導
無論想要進行什麼樣的嘗試，Nike+ Coach 都能提供專屬計畫。
一方面配合個人目標與目前的體能狀態量身打造。
一方面隨著進展狀況更新與調整，助您完美達成目標。
結伴同行
想與朋友和世界各地的跑者一較高下，
現在再簡單不過：
只要就特定目標或挑戰，
使用主題標籤標記自己的里程數即可進行。
持續激勵
有了 Nike+ Run Club Spotify 播放清單，跑步時聽到來自朋友的加油打氣
與頂尖運動員的鼓勵，
總讓人有再多拼一下和再跑遠一點的動力。
分享跑步記錄
現在，不僅可以透過加入相片、
數據資料和貼圖發表個人化貼文，
還可以自行選擇分享的對象：讓所有社群網站上的朋友，或只有 Nike+ 上的朋友看見這些貼文。
NIKE+ RUN CLUB 應用程式
應用程式無法供此裝置使用
取得應用程式
應用程式無法供此裝置使用
取得應用程式
Nike+ Run Club
與我們並肩奔馳
Nike+ Training Club 應用程式
終極的個人教練
更多善用 NIKE+ 的妙法
跑鞋
所有跑步鞋款
新款跑鞋
跑鞋搜尋
NIKEiD 量身訂製
輕量跑鞋
自然跑鞋
緩震跑鞋
Nike Air Max
Nike Flyknit
Nike Flywire
Nike Free
Nike Lunarlon
LunarEpic Flyknit
LunarGlide
LunarTempo
Nike Zoom
Zoom Odyssey
Zoom Pegasus
Zoom Structure
Zoom Vomero
兒童款跑鞋
跑步服飾
所有跑步服飾
上衣與 T 恤
運動內衣
長袖上衣
短袖上衣
長褲
短褲
跑步裝備
所有跑步配件
手袋與背包
帽子、遮陽帽與頭帶
襪子
精選
所有跑步產品
新品發售
Breaking2
Dri-FIT 跑步系列
跑步禮物
兒童跑步