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NIKE+ RUN CLUB 應用程式

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Nike+ Run Club 應用程式 完美的跑步夥伴 無論您是初學者或正在準備比賽， Nike+ Run Club 應用程式讓您身邊環繞的人事物，都能滿足您精進跑步的需求。 每次跑步時，都有數百萬名跑者及專業指導陪伴激勵您， 我們不僅助您達成目標，還能讓您擁有更多樂趣。

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追蹤進度 因為每一英哩路對跑者來說都很重要，我們以超乎想像的精確度，
 提供各項細節，包括配速、距離、路線和個人記錄， 讓自己比以往更能掌握在跑步時想要瞭解的一切。

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獲得個人化指導 無論想要進行什麼樣的嘗試，Nike+ Coach 都能提供專屬計畫。 一方面配合個人目標與目前的體能狀態量身打造。 一方面隨著進展狀況更新與調整，助您完美達成目標。

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結伴同行 想與朋友和世界各地的跑者一較高下， 現在再簡單不過： 只要就特定目標或挑戰， 使用主題標籤標記自己的里程數即可進行。

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持續激勵 有了 Nike+ Run Club Spotify 播放清單，跑步時聽到來自朋友的加油打氣 與頂尖運動員的鼓勵， 總讓人有再多拼一下和再跑遠一點的動力。

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分享跑步記錄 現在，不僅可以透過加入相片、 數據資料和貼圖發表個人化貼文， 還可以自行選擇分享的對象：讓所有社群網站上的朋友，或只有 Nike+ 上的朋友看見這些貼文。

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