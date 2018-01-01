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NIKE EPIC REACT
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靈感
創新
從靈感到創新
我們始終在努力追尋既柔軟又回彈、既輕盈又耐久的跑鞋。
全新 Nike Epic React Flyknit 的科技，終於將這四大性能集於一身，
面面俱到，滿足你對跑鞋的需求。
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柔軟又回彈
像枕頭般柔軟，像彈簧般回彈，這兩
者看起來完全相對。來自泡棉的獨特
配方和加熱模壓工藝，Nike React 奇
蹟般將這兩大性能融於一體。以
28cm 男鞋為例，它比上一代跑鞋產
品Nike Lunarepic Low Flyknit 2 還軟
11%，而同時能量反饋顯著提高。
輕盈奔跑
Nike Epic React Flyknit 跑鞋的中底由
一整塊泡棉製成（沒有黏著劑或膠
水），並結合電腦程序化設計，避免其
他不必要的材料，使它成為市面上同級
別 跑鞋中最輕盈的之一。
耐久
什麽是耐久？我們透過多雙跑過至少
800公里的React 鞋款進行了以下測
試。我們邀請測試者穿上它們完成試
跑；當測試者們返回時，我們請他們猜
測這雙鞋已經跑過多遠距離。在眾多回
答中，最遠距離為160公里，甚至有人
認為這完全是一雙新鞋，而所有回答的
平均距離為24公里。是的，這就是
Nike React 帶來的神奇“錯覺”。
泡棉研發之路
最好的創新，總來自於聆聽
運動員的聲音。當我們詢問運動員
還可以在哪方面改進緩震性，
他們的回答非常簡單：各個方面。
於是，我們接受了這個挑戰。
Nike 研發團隊歷時 3 年，不斷測試
新材質和設計方法。歷經 400 多次合成
加工之後，最終推出 Nike React。
“你們推出了這不可思議的材質組合，
還加強了幾何結構的流暢度，打造前所未有的
創新。正因為此，NIKE REACT 是如此獨特。”
ERNEST KIM
Nike 設計創新總監
根據 Nike Sports Research Lab
的熱點圖數據，設計師們準確找到了
Nike Epic React Flyknit 的用量及位置。
為了研發適合鞋款的泡棉，
Nike 的設計師反覆研究
運動員的運動方式、方向、
速度和力量。
設計師們結合運動員數據進行
鞋底塑形，藉由運算化設計，
即運算模型，打造流暢的
幾何設計，有效增強產品性能。
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採用革命性泡棉緩震系統的鞋款
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