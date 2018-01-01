耐久

什麽是耐久？我們透過多雙跑過至少

800公里的React 鞋款進行了以下測

試。我們邀請測試者穿上它們完成試

跑；當測試者們返回時，我們請他們猜

測這雙鞋已經跑過多遠距離。在眾多回

答中，最遠距離為160公里，甚至有人

認為這完全是一雙新鞋，而所有回答的

平均距離為24公里。是的，這就是

Nike React 帶來的神奇“錯覺”。



