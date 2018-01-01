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NIKE EPIC REACT

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靈感

創新

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從靈感到創新 我們始終在努力追尋既柔軟又回彈、既輕盈又耐久的跑鞋。
全新 Nike Epic React Flyknit 的科技，終於將這四大性能集於一身，
面面俱到，滿足你對跑鞋的需求。

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柔軟又回彈
 像枕頭般柔軟，像彈簧般回彈，這兩
者看起來完全相對。來自泡棉的獨特
配方和加熱模壓工藝，Nike React 奇
蹟般將這兩大性能融於一體。以
28cm 男鞋為例，它比上一代跑鞋產
品Nike Lunarepic Low Flyknit 2 還軟
11%，而同時能量反饋顯著提高。



輕盈奔跑
 Nike Epic React Flyknit 跑鞋的中底由
一整塊泡棉製成（沒有黏著劑或膠
水），並結合電腦程序化設計，避免其
他不必要的材料，使它成為市面上同級
別 跑鞋中最輕盈的之一。

耐久
 什麽是耐久？我們透過多雙跑過至少
800公里的React 鞋款進行了以下測
試。我們邀請測試者穿上它們完成試
跑；當測試者們返回時，我們請他們猜
測這雙鞋已經跑過多遠距離。在眾多回
答中，最遠距離為160公里，甚至有人
認為這完全是一雙新鞋，而所有回答的
平均距離為24公里。是的，這就是
Nike React 帶來的神奇“錯覺”。

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泡棉研發之路

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最好的創新，總來自於聆聽
運動員的聲音。當我們詢問運動員
還可以在哪方面改進緩震性，
他們的回答非常簡單：各個方面。
於是，我們接受了這個挑戰。

Nike 研發團隊歷時 3 年，不斷測試
新材質和設計方法。歷經 400 多次合成
加工之後，最終推出 Nike React。

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“你們推出了這不可思議的材質組合，
還加強了幾何結構的流暢度，打造前所未有的
創新。正因為此，NIKE REACT 是如此獨特。”


ERNEST KIM

Nike 設計創新總監

根據 Nike Sports Research Lab
的熱點圖數據，設計師們準確找到了
Nike Epic React Flyknit 的用量及位置。

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為了研發適合鞋款的泡棉，
Nike 的設計師反覆研究
運動員的運動方式、方向、
速度和力量。

設計師們結合運動員數據進行
鞋底塑形，藉由運算化設計，
即運算模型，打造流暢的
幾何設計，有效增強產品性能。

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NIKE EPIC REACT 採用革命性泡棉緩震系統的鞋款

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