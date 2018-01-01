轉彎時也不失速度 對 Kyrie 來說，迅速活動就是力量的泉源，也是設計要點。

Ben 和他的團隊以速度為要旨，模擬輪胎支撐車輛轉彎的情形

設計出一款外底。他表示：「我們希望讓他在轉彎時

依然能維持速度；這款外底的新型曲線

可在他傾身改變角度時迅速因應變化。」

外底的圓滑形狀可確保 Kyrie 急速切換方向時不會失去衝力，

反而將能量傳導至下一步動作，

因此不會浪費任何一點力量。