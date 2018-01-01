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全新靈活暢動溝紋提供絕佳靈活度和抓地力，讓您盡展球技如行雲流水。
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Kyrie 知道，若要撼動世界，就必須無懼於挑戰傳統思維。
敞開心胸與自己對話，讓想像力在思緒中奔放。「Think Twice」
向 Kyrie 的人生哲學「做自己」致敬，
他相信必須不斷自我挑戰，才能打破既有想法與成見的侷限。
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網布設計可保持足部涼爽，
Flywire 織線則可在強力切入時
提供穩固支撐力。
設計幕後故事：
KYRIE 4
Nike 設計師 Ben Nethongkome 和 Nike 籃球設計總監 Leo Chang
攜手合作，共同打造出一款 Kyrie 專屬鞋款，
不但能在場上駕馭他迅如雷電的爆發力，
在場外也能將他的獨特風格表露無遺。
史無前例的設計
Ben 表示：「Kyrie 能迅速切入和變向，在場上簡直無所不在。」
因此鞋款的設計重心主要放在如何協助他保持穩定。
設計團隊決定採用一種新方法：將鞋底中部切分開來，
以便達成全方位支撐力。
「這麼一來，Kyrie 就能以足部 45 度的方式切入，
並在下一秒爆發突進。」
轉彎時也不失速度
對 Kyrie 來說，迅速活動就是力量的泉源，也是設計要點。
Ben 和他的團隊以速度為要旨，模擬輪胎支撐車輛轉彎的情形
設計出一款外底。他表示：「我們希望讓他在轉彎時
依然能維持速度；這款外底的新型曲線
可在他傾身改變角度時迅速因應變化。」
外底的圓滑形狀可確保 Kyrie 急速切換方向時不會失去衝力，
反而將能量傳導至下一步動作，
因此不會浪費任何一點力量。
KYRIE 4 'THINK TWICE'
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