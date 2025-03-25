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Jordan 黃色 鞋款

性別 
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促銷與折扣 
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顏色 
(1)
黃色
運動員 
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品牌 
(1)
Jordan
鞋高 
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技術 
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Tatum 2 PF "Lemonade"
Tatum 2 PF "Lemonade" 籃球鞋
Tatum 2 PF "Lemonade"
籃球鞋