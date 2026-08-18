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Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic 大童鞋款
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大童鞋款
NT$2,600
Nike Court Borough 低筒鞋 Recraft
Nike Court Borough 低筒鞋 Recraft 大童鞋款
再生材質
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大童鞋款
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Nike V5 RNR
Nike V5 RNR 大童鞋款
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大童鞋款
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Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 大童跑鞋
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大童跑鞋
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Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 大童鞋款
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大童鞋款
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Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride 大童跑鞋
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大童跑鞋
NT$2,200
Nike Pacific
Nike Pacific 大童鞋款
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大童鞋款
NT$2,200
Air Jordan 1 低筒 SE
Air Jordan 1 低筒 SE 大童鞋款
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大童鞋款
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Nike P-6000
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Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 大童鞋款
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K 大童鞋款
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大童鞋款
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Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride 大童跑鞋
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大童跑鞋
NT$2,200
Nike Pacific LTR
Nike Pacific LTR 大童鞋款
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大童鞋款
NT$2,200
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 大童路跑鞋
再生材質
Nike Winflo 12
大童路跑鞋
NT$2,600
Nike Swoosh 1
Nike Swoosh 1 嬰幼兒鞋款
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嬰幼兒鞋款
NT$2,200
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble 大童鞋款
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大童鞋款
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Nike Air Force 1 低筒
Nike Air Force 1 低筒 大童鞋款
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Nike Air Force 1 低筒
大童鞋款
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Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 大童拖鞋
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Nike Dunk 低筒 LV8 大童鞋款
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Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 大童跑鞋
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大童跑鞋
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Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 大童鞋款
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Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 大童跑鞋
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大童跑鞋
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Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 大童跑鞋
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Air Jordan 6 Retro 低筒 "China Rose"
Air Jordan 6 Retro 低筒 "China Rose" 大童鞋款
新品上市
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Air Jordan 1 低筒 SE
Air Jordan 1 低筒 SE 大童鞋款
新品上市
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Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 大童路跑鞋
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Jordan DMSN 95
Jordan DMSN 95 大童鞋款
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大童鞋款
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Air Jordan 1 低筒 SE
Air Jordan 1 低筒 SE 大童鞋款
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大童鞋款
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Nike Star Runner Utility
Nike Star Runner Utility 大童跑鞋，附栓扣
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Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 大童路跑鞋
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Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 大童拖鞋
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Nike Free Ride
Nike Free Ride 大童跑鞋
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大童跑鞋
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Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 大童鞋款
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大童鞋款
NT$1,900
Jordan Hydrip
Jordan Hydrip 大童涼鞋
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大童涼鞋
NT$1,700
Nike Cortez
Nike Cortez 嬰幼兒鞋款
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嬰幼兒鞋款
NT$1,800
Nike Air Force 1 低筒
Nike Air Force 1 低筒 大童鞋款
不適用促銷活動
Nike Air Force 1 低筒
大童鞋款
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Nike Dunk 低筒
Nike Dunk 低筒 大童鞋款
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大童鞋款
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Nike Pacific
Nike Pacific 大童鞋款
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大童鞋款
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Jordan CMFT Era
Jordan CMFT Era 大童鞋款
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大童鞋款
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Nike Free Ride
Nike Free Ride 大童跑鞋
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NT$2,200
Air Jordan Sixty Plus 低筒
Air Jordan Sixty Plus 低筒 大童鞋款
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大童鞋款
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Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 大童路跑鞋
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Nike Dunk 低筒 LV8
Nike Dunk 低筒 LV8 大童鞋款
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Nike Cosmic Runner SE 2
Nike Cosmic Runner SE 2 大童跑鞋
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Nike V5 RNR
Nike V5 RNR 大童鞋款
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Nike Shox TL
Nike Shox TL 大童鞋款
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Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 大童跑鞋
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Air Jordan 1 中筒
Air Jordan 1 中筒 大童鞋款
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Nike Winflo 12
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Nike Vomero 18 大童路跑鞋
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Jordan Son of Mars 低筒 大童鞋款
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Nike V5 RNR
Nike V5 RNR 大童鞋款
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NT$2,500
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 大童跑鞋
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Nike Star Runner Utility
Nike Star Runner Utility 大童跑鞋，附栓扣
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Nike Sonic Fly 大童跑鞋
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Nike Rift 2 SE
Nike Rift 2 SE 大/小童鞋款
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大/小童鞋款
NT$1,900
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride 大童跑鞋
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大童跑鞋
NT$2,200
Nike Free Ride
Nike Free Ride 大童跑鞋
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NT$2,200
Air Jordan 1 中筒
Air Jordan 1 中筒 大童鞋款
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大童鞋款
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Air Jordan 1 低筒
Air Jordan 1 低筒 大童鞋款
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大童鞋款
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Nike Court Borough 低筒
Nike Court Borough 低筒 大童鞋款
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大童鞋款
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Kobe III 低筒
Kobe III 低筒 大童籃球鞋
不適用促銷活動
Kobe III 低筒
大童籃球鞋
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 大童路跑鞋
再生材質
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大童路跑鞋
NT$3,800
Air Jordan MVP 92
Air Jordan MVP 92 大童鞋款
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大童鞋款
NT$3,600
Nike Vomero 5
Nike Vomero 5 大童反光裝飾鞋款
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大童反光裝飾鞋款
NT$4,000
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K 大童鞋款
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大童鞋款
NT$3,400
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic 嬰幼兒鞋款
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嬰幼兒鞋款
NT$1,800
Nike Ava X
Nike Ava X 大童鞋款
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NT$3,100
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K 大童鞋款
Nike Air Max Moto 2K
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NT$3,400
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 大童鞋款
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NT$3,500
Nike Air Max Phoenix
Nike Air Max Phoenix 小童鞋款
Nike Air Max Phoenix
小童鞋款
NT$3,600
Nike V5 RNR SE Tech
Nike V5 RNR SE Tech 大童鞋款
Nike V5 RNR SE Tech
大童鞋款
NT$2,500