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Nike Everyday Lightweight

訓練過踝襪（3 雙）

$350

高評價
白/黑
黑/白

Nike Everyday Lightweight 襪款，讓健身時光更加活力充沛。柔軟紗線結合排汗技術，有助於保持足部乾爽舒適。

  • 顯示顏色： 白/黑
  • 款式： SX7677-100

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評價 (13)

4.3 顆星

  • Good quality

    S H. - 2021年12月22日

    Good quality and fit

  • J E. - 2021年12月09日

    Items was bit to big

  • Top quality

    davidcunzy - 2021年7月29日

    Top quality socks as always! Ordered white trio also