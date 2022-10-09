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Air Jordan Legacy 312 低筒

男鞋

$4,500

白/Wolf Grey/Washed Teal
黑/Valor Blue/University Red/Wolf Grey
白/Gym Red/黑

Air Jordan Legacy 312 低筒以芝加哥 312 區碼命名，向 Michael Jordan 英雄事蹟致敬。 設計具現代感，與經典 Jordan 元素混搭。

  • 顯示顏色： 白/Gym Red/黑
  • 款式： CD7069-116

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