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戰勝寒冷

別讓寒冬澆熄你的熱情。有了 Nike Football Training 以及最新 Winter Warrior 系列，冷天氣根本不算什麼。

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刻不容緩

訓練是升級技巧的唯一之道，問問 Sara Daebritz、Marie-Antoinette Katoto、Adil Aouchiche 等專業球員就知道。當天候不佳，不適合訓練時，就是你逼近、超越那些輕言放棄者的機會。

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溫暖升級、造型加分

專注能締造更好的表現。全新 Nike 圍脖，保持臉部溫暖、乾燥，提升造型感。

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