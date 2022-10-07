Phantom GT 設計幕後故事

出眾技巧
Phantom GT 的設計源自一個簡單問題：如何使穿上 Nike 足球 Phantom 鞋款的球員表現更加出色？在賽場上，足球員可說是最活躍且講究技巧的一群運動員，對於傳球、運球和射門都需精準掌握。Nike 足球的產品設計師將這項要點納入考量，致力打造能幫助球員靈活展現足上功夫的足球鞋款。
「一般來說，設計師在設計足球鞋時，會立即著手收集圖片並繪製草圖。然而，我們在設計 Phantom GT 時並沒有這麼做，反而直接進實驗室收集數據。」
Jeongwoo Lee
世界足球資深創意總監
全新世代
我們首次在 Nike 足球鞋的鞋面上採用衍生式紋理設計，這有助球員穩固控球。衍生式設計專家根據 Nike Sport Research Lab (NSRL) 針對傳球、運球過人和射門時足球與球鞋的互動數據資料，精心調整衍生式紋理的配置、疏密與角度，以便強化鞋款的控球能力。
世界足球產品線經理 Ben Stewart 指出：「無論 Phantom 球員想如何踢球，都能讓球往預期的方向前進。」
注重運動員的數據導向設計
獲得運動員信任是設計過程中至關重要的考量點，足球員必須相信鞋子能助他們發揮應有的實力。因此，Phantom GT 也一貫採用先進科學打造。我們研製全新 Nike Hyperquick 系統時，依循衍生式紋理的設計程序，力求各項設計有憑有據，避免臆想猜測。
Hyperquick 系統以運動員實測數據和衍生式紋理精心調校，讓足球鞋在快速動作中也能保持穩固，並為迅速切入提供適當的支撐力。此外，鞋款也配置反應靈敏的鞋釘，讓球員面對防守者時能有效創造進攻空間。
「Phantom GT 超乎想像！觸球感和著感遠遠超越我球涯中的所有球鞋。」
Kevin De Bruyne
2 屆英格蘭足球超級聯賽冠軍球員