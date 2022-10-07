The New Netherlands Football Jersey

全新荷蘭球衣

一穿上著名的荷蘭國家代表隊橘色球衣，就會顯得與眾不同，能讓人大膽展現榮耀感。

荷蘭以前所未見的團結姿態蓄勢待發，準備再次於國際足壇發光。

選購

橘色威力，經典傳承

主場運動服飾以幾何造型的獅子針織圖案為主體，延伸至短褲位置。衣領內飾有個人化的皇冠圖樣，象徵聯邦同心一致的團結精神。

選購
The New Netherlands Football Jersey

黑色炫風，凱旋而歸

這是橘色勁旅自 2012 年以來推出的首款全黑色運動服飾，採用傳統 Polo 衣領與含有國家和聯邦標誌的個人化鈕扣。此款客場球衣和主場球衣一樣，全尺寸皆已在販售中。

選購

內容於新冠肺炎 (COVID-19) 發生前製作，可能未符合目前的社交距離規範。