認識 Leticia
Leticia 住在聖保羅，這裡是巴西人口最多的城市，也是喧鬧街頭足球景象的中心起點。她說：「我六歲左右就開始踢球。一開始，街頭上踢球的女孩就只有我一個。大家過去都說這不是女生的運動，但是我不在乎，因為這是我最喜歡的，也因此我一直持續下去。」
對她而言，會去踢足球，可能是想在當地的水泥球場上為鄰里的榮耀感而戰，或是為了隨興來一場樂趣無窮的街頭比賽。Leticia 說：「我們伸出夾腳拖鞋，走個四步，並標出球門區。如果這是一條下坡的街道，我們會規定，當球被踢到很下面時，在上坡踢球的那一隊要去把球撿回來。車子經過時，我們得停下來，等到車過了再回到街道上。」
「比賽的每分每秒，都要講求精準度。」
Leticia A.
聖保羅
聖保羅狹小的空間和各種地表，讓精準度及敏捷度顯得更加重要。Leticia 憑著出色的觸球感與疾速的身手取勝。正如她所說：「在街上踢球時，我很喜歡把球控在自己腳下。高度的精準性讓事事都能如行雲流水般水到渠成。如果比賽打得難分勝負，雙方互有攻守，勝負關鍵就會是敏捷度。」
在幕後啟發 Phantom Vision 2 IC 的，正是和 Leticia 一樣的街頭足球球員，他們熱愛比賽本身所帶來的自由感受。她表示：「我對足球滿懷感激之情，碰到任何問題時，只要踢踢球，一切都不是問題了。待在場上，做我喜歡的事情，對我來說，踢球就是一切。」