The New France Football Jersey

全新法國球衣

經典標誌的幕後故事

法國青年的團結精神不僅體現在國家隊，還是全新法國球衣的設計靈感來源。

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血脈相承

主場上衣以橫條紋圖樣演繹摩登法式風格，橫跨胸前的經典紅色線條更是世世代代間血脈相承的優良印記。

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The New France Football Jersey

藍白紅三色，再創經典

經典白色客場運動服飾延續了主場運動服飾的紅色線條，以側邊貼條的設計巧妙彰顯法國國旗。如同主場運動服飾，全尺寸販售中。

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新冠肺炎 (COVID-19) 前拍攝，可能未符合目前的社交距離規範。