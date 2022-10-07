The New England Football Jersey

全新英格蘭球衣

經典標誌的幕後故事

無論要展現對英格蘭國家隊的熱愛、為他們的勝利喝采，還是在公園與好友一同競賽，只要穿上這件球衣，任何人都能感受無比驕傲的榮譽感。

這是因為英格蘭球衣不只代表足球，更象徵了讓世人團結合一的凝聚力量。

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復古風格，前衛科技

新款英格蘭主場運動服飾正中央有隊徽和標誌，復古設計細節表露無遺；兩側的紅藍貼條則搭配創新的 VaporKnit 結構，穩固耐穿，陪你勇闖未來。

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The New England Football Jersey

凱旋而歸

新款英格蘭客場運動服飾亦從 90 年代汲取靈感，全藍色圖樣、紅色細節與經典的 Polo 衣領，復古韻味油然而生。

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新冠肺炎 (COVID-19) 前拍攝，可能未符合目前的社交距離規範。