全新英格蘭球衣

無論要展現對英格蘭國家隊的熱愛、為他們的勝利喝采，還是在公園與好友一同競賽，只要穿上這件球衣，任何人都能感受無比驕傲的榮譽感。

這是因為英格蘭球衣不只代表足球，更象徵了讓世人團結合一的凝聚力量。