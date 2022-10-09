超越疾速，與你同行：Shalane Flanagan 和 Bowerman Track Club

在一起，跑更快
對常和身邊跑者攜手邁向新境界的 Shalane Flanagan 來說，成為 Bowerman Track Club 教練是很自然的職涯發展。在這個俱樂部裡，大家把這稱為「Shalane 效應」，相互扶持又競爭的魔法組合讓她身邊的每個人都能發揮更好的表現。Shalane 說：「聽到這個詞我笑了出來，因為老實說，我不覺得自己做了什麼特別的事。我身邊的人都很棒，這讓我整個人充滿動力。」身為教練，她是跑者大家庭 (從經驗豐富的好手 Lopez Lomong，到 Grant Fisher 等第一次參加奧運的選手) 的一員，大家在此為夢想展開訓練。
「Bowerman Track Club 是個大家庭，我們彼此互相照顧。大家都想為彼此獲得成功。」
Shalane Flanagan
紐約馬拉松冠軍、奧運銀牌得主、作家、母親
找到命中注定的歸屬，啟動你的快。
Lopez Lomong 曾是身處蘇丹內戰烽火的孩子，必須為自己的生命而跑，也因此和家人分離。移居到美國時，他和大學田徑隊友建立起另一種形式的家庭。現在他和 Bowerman Track Club 成員一起跑步，則是完全出於不同的原因。他說：「每次起跑前，我很清楚自己純粹是為了快樂而跑。我不再為了逃難而跑，而是為了追尋某種意義而跑。」
Nike Air Zoom Alphafly Next%
Alphafly Next% 採用 Zoom Air 雙氣墊、ZoomX 泡棉，以及碳纖維鞋底墊片，是 Nike 速度超群的競速鞋款，Lopez Lomong 等一流跑者穿著這雙鞋款在最高境地追求自己的夢想。
找到動力，啟動你的快
Grant Fisher 在每天一起跑步的大家庭裡找到動力。他說：「我們都來自不同的地方，有不同的背景，跑步的經歷也不同。不過，有一個大目標將大家凝聚在一起，就是盡力跑出好成績。」對 Grant 來說，這指的是有機會在今夏首次登上世界舞台出場比賽。
Nike Air Zoom Vaporfly Next% 2
ZoomX 泡棉間的碳纖維鞋底墊片賦予 Vaporfly Next%2 驚人的疾速感。一如 Grant 所言：「Next% 在速度跑方面的表現，與我之前穿過的鞋都不同。不但能展現趣味風格，還讓人感覺像踩在棉花糖上。」