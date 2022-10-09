超越疾速，與你同行：Shalane Flanagan 和 Bowerman Track Club

對常和身邊跑者攜手邁向新境界的 Shalane Flanagan 來說，成為 Bowerman Track Club 教練是很自然的職涯發展。在這個俱樂部裡，大家把這稱為「Shalane 效應」，相互扶持又競爭的魔法組合讓她身邊的每個人都能發揮更好的表現。Shalane 說：「聽到這個詞我笑了出來，因為老實說，我不覺得自己做了什麼特別的事。我身邊的人都很棒，這讓我整個人充滿動力。」身為教練，她是跑者大家庭 (從經驗豐富的好手 Lopez Lomong，到 Grant Fisher 等第一次參加奧運的選手) 的一員，大家在此為夢想展開訓練。