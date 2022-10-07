為玩樂時光點播《Shake-Up》
在《Shake-Ups》節目中，Sky Brown 與弟弟 Ocean 示範待在家中的孩子如何一起輕鬆有趣地保持活力。影片借用自 YouTube 上的 Nike PLAYlist 系列，《Shake-Ups》為家中的孩子提供了理想的遊戲與運動組合。
認識主持人
Sky
滑板、衝浪、極限滑板和散播對滑板的熱情！！ 🤙🏻 熱愛挑戰、樂趣是活力來源！！ ✊🏻🔥 🌊⚡️ 🇯🇵 🇬🇧
Sky 是 12 歲大的職業滑板手、狂熱的衝浪者，也是 ABC 節目《Dancing with the Stars: Juniors》(與童星共舞) 第一季的優勝者。即使成就傲人，她仍表示自己「只是一般的小孩」，而且她生活的座右銘是：要勇敢、堅強、玩得開心，做自己熱愛的事！
Ocean
我想成為超級英雄和搖滾巨星！！⚡️🎸🔥🕺🏼🤟🏼✊🏼
八歲大的 Ocean 喜愛滑板、衝浪、打鼓，以及和姐姐一起玩。有時會貼上假刺青，不怕搖屁股，或是用難聞的東西開玩笑。
認識主持人
Sky
滑板、衝浪、極限滑板和散播對滑板的熱情！！ 🤙🏻 熱愛挑戰、樂趣是活力來源！！ ✊🏻🔥 🌊⚡️ 🇯🇵 🇬🇧
Sky 是 12 歲大的職業滑板手、狂熱的衝浪者，也是 ABC 節目《Dancing with the Stars: Juniors》(與童星共舞) 第一季的優勝者。即使成就傲人，她仍表示自己「只是一般的小孩」，而且她生活的座右銘是：要勇敢、堅強、玩得開心，做自己熱愛的事！
Ocean
我想成為超級英雄和搖滾巨星！！⚡️🎸🔥🕺🏼🤟🏼✊🏼
八歲大的 Ocean 喜愛滑板、衝浪、打鼓，以及和姐姐一起玩。有時會貼上假刺青，不怕搖屁股，或是用難聞的東西開玩笑。
活動類型
《Shake-Ups》是融入經典健身動作的遊戲，包含弓箭步、仰臥起坐、伏地挺身、波比跳等多種動作。如井字遊戲、平板式足球和不笑弓箭步等遊戲則是各種讓孩子可以在玩樂中同時改善平衡、協調性和肌力的方法。可查看每支影片下方的說明瞭解詳情，以及孩子將能練習到哪些技巧。
觀賞最新一集
肌力 • 穩定度
選一張牌，任何一張都行……
用一副牌進行前爬競賽，接著以擲硬幣方式練習如波比跳和登山者等健身動作。
相關內容
「我和弟弟 Ocean 就像你們多數人一樣都待在家，而且試著找事情做來保持活力。而我確實為我們想到一些不錯的點子。」
Sky Brown
專業滑板手兼 Nike《Shake-Ups》節目主持人