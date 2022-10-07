Jordan Sport

ZION 在設計 'NOAH' 時的靈感來源

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「NOAH」的靈感源自於青春永駐的活力氣息，此鞋款向 ZION 的弟弟以及難分難捨的親密兄弟情誼致敬。

「NOAH」的靈感源自於青春永駐的活力氣息，此鞋款向 ZION 的弟弟以及難分難捨的親密兄弟情誼致敬。

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設計幕後故事

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JORDAN 籃球服飾

和全家人一起為比賽增添歡樂。Jordan Essentials 讓你一路上輕鬆自在活動。

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