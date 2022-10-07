因應新冠病毒疫情，Nike 最新相關資訊

為確保團隊及顧客的健康與安全，全球多個國家/地區的 Nike 直營店將暫停營業。同時，根據衛生單位和政府機關的指示，部分地點的商店則維持正常營業。

你可以在查看門市資訊，也可繼續透過 Nike.com 購買商品，並使用 NRCNTC 持續運動、保持活力。