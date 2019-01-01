Kobe A.D.
輕巧靈動，傳奇攻勢。
Kobe 的最新鞋款向曼巴精神致敬，決心挑戰自我極限的球員讓此精神永垂不朽。
「
曼巴精神就是不斷尋找答案，透過無止盡的好奇心去精益求精、打破砂鍋問到底，而自己也不會為結果擔心。
Kobe Bryant
輕量支撐
多層網布打造輕量超薄著感，同時展現強悍支撐力。
靈敏緩震
Lunarlon 泡棉結合 Nike Zoom Air，營造柔軟靈敏的緩震機能，有助於在球場上保持舒適感受。
優異抓地力
精心設計的紋路實現極致抓地力，利於快速切入及移動。
設計幕後故事
退休後的生活
「Kobe Bryant 穿著 Kobe A.D. 於 2016 年從籃壇傳奇性地退休，那一年象徵過去 18 次入選全明星賽的成長與轉變。今年他採用全新的設計，專為他退休後的精彩生涯設計。我們請資深產品線經理 Tony Grosso 及資深創新設計師 Ross Klein 帶我們一窺 Kobe A.D. 背後的設計過程。」
隱藏式支撐
Kobe 的鞋款不斷強調機能性。為了提供 Kobe A.D. 優異的支撐力，Grosso 受到主題樂園內的機械偶影響，決定將機能巧妙地隱藏在表面下方。他解釋道：「起初我們將 Dynamic Flywire 設置在上面，讓鞋款看起來非常有骷髏感，但 Kobe 希望將重點放在隱藏式的支撐元素，所以我們採用了 Flywire 織線來提升強度，並在頂部增加一層合成材質表層。」
前足活動
Kobe 這位球員可透過一系列的快速切入、側向移動及變換動作，讓防守者措手不及。Kobe A.D. 經過精心打造，專為他過去用來瓦解防守者的瞬間加速度而設計。Grosso 表示：「前足的微型溝紋讓你能夠毫無顧慮去做這些動作。這項設計能夠讓你的雙腳盡情展開，好讓球鞋能夠跟上腳的動作。」