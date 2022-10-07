認識籃球 MVP A'ja Wilson

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A'ja Wilson 從板凳球員躋身 MVP 的故事，是「進步比完美更重要」這個信念的典範。每一個賽季，A'ja 都會評估自己的球技和表現，並尋找改善的方法，即使只是小小的進步也一樣。這個嚴謹的方式讓她成為 WNBA 一流的全方位球員。她進攻卡位極具創意，防守時能封鎖對方，搶籃板的本領高強，中距離跳投神準，也能一路運球直攻籃下急停跳投。在今日的比賽場上，很少有球員能擁有 A’ja Wilson 這樣的全能技巧。

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A’ja Wilson 表示：「我覺得身為一名球員，自己現在比剛加入聯盟時更加純熟。」

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A’ja 在場外的付出和努力，也獲得了認可。她的威爾森基金會 (A’ja Wilson Foundation) 為深受讀寫障礙之苦的兒童和家庭提供資源，她也是反霸凌的倡議者。此外，Aja 一直是 WNBA 持續推動社會正義的一位主要發言人，而在最近一次的美國大選週期，她加入了一個專注於鼓勵投票的運動員團體。為了記念她場上、場外非凡的影響力，她的母校委託打造描繪她樣貌的雕像，完成後將會矗立在她以大學運動員身分成名的那座體育場的中庭。

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A’ja Wilson 指出：「為配合我的球風，我真的很需要一雙全能的鞋款。」

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這個賽季，A’ja Wilson 將會穿上 Cosmic Unity。這雙鞋款採用至少占總重量 25% 的再生材質製成，配置局部為再生材質的 Zoom Air Strobel，從擺脫防守到後仰跳投，為每一個動作提供靈敏反饋，很適合 A’ja Wilson 這樣的全能型球員。A’ja 表示：「我很驚訝這雙鞋子這麼輕盈，我認為這雙鞋款很適合每位球員，不論打哪個位置都一樣。」瞭解打造 Cosmic Unity 鞋款的方式後，她回覆說：「我從不知道廢料看起來可以這麼棒。」

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