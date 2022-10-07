認識籃球 MVP A'ja Wilson

A’ja 在場外的付出和努力，也獲得了認可。她的威爾森基金會 (A’ja Wilson Foundation) 為深受讀寫障礙之苦的兒童和家庭提供資源，她也是反霸凌的倡議者。此外，Aja 一直是 WNBA 持續推動社會正義的一位主要發言人，而在最近一次的美國大選週期，她加入了一個專注於鼓勵投票的運動員團體。為了記念她場上、場外非凡的影響力，她的母校委託打造描繪她樣貌的雕像，完成後將會矗立在她以大學運動員身分成名的那座體育場的中庭。