Crater Impact：設計幕後故事

設計幕後故事
Crater Impact
減少地球負擔，而且更吸睛、更好看。
對 Nike 而言，邁向更永續未來的旅程代表將廢料轉變成足跡更輕盈、耗費更少資源的鞋款。Crater Impact 是這趟旅程中的一步，秉持 Nike 的再生理念打造而成，將廢料隱蔽地融入設計當中，以不顯眼的方式納入再生材料以及對環境衝擊較少的材質。我們的設計團隊精心運用廢料、二手塑膠瓶、泡棉及碎屑打造鞋款，所採用的再生材質至少占總重量的 25%，風格張力十足，對地球所造成的衝擊較小。
輕輕足跡
我們的目標是透過在設計上選擇以全新方式展現再生材質，和傳統工法相比，可減少浪費。我們選擇翻折式織帶並使用縫線，打造鞋帶圈，減少挖空孔眼或剪開圖案弧線的需要，這種方法傳統上會用到更多材質。高效裝飾片和刺繡 Swoosh 也讓我們可以減少剩餘材料。而且，你看不出來這是以廢料製成的設計。
「我們使用『隱蔽』的再生材質，看不太出來鞋款是以再生材質製成。」
──設計總監 Francesca Capone Jones
輕柔影響力
鞋款名稱裡有「Impact」這個英文字是有原因的。這個設計就是要讓大家印象深刻。在視覺上相當令人驚艷，以悉心設計默默地展現再生元素，並凸顯不敗風格。耐久鞋跟的設計讓人聯想起強大到足以形成火山口的大岩塊，不過鞋跟是以泡棉製成，能帶來緩震效果十足的奔馳感受。
最重要的是，我們的設計師非常重視對地球所造成的衝擊，也很在乎我們所要實現的效果：更加柔軟。因為我們深知通常少即是多這個道理。這雙鞋款具有強烈的美學品味張力，對地球則留下輕輕的足跡。
「設計並不露骨，更加耐穿。這就是這雙鞋款的創新處。」
──設計師 Brenton Wehrmeyer