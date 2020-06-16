善用以下的秘訣來點燃家人的熱情和增添趣味，準備一起動起來。

家人們，集合！我們已經準備好可以帶來快樂、讓身體健康強壯的運動計畫。用不同的速度來加快心跳和活動身體，讓你和孩子抵達終點線時，雖然精疲力盡但卻精神愉快。



沒有比讓全家都動起來更重要的事了。我們老是埋首於學業或工作中，但一起動起來是可以凝聚一家人的有趣方式。因此請集合你所有的家人，前往你們的耐力啟動站，可以是家中的花園或客廳地毯上。不論是在哪裡，請做好準備，因為你和家人即將要汗水淋漓。