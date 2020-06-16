動作

前往你們的耐力啟動站

Nike Training 的建議

全家大小一起動起來

善用以下的秘訣來點燃家人的熱情和增添趣味，準備一起動起來。

家人們，集合！我們已經準備好可以帶來快樂、讓身體健康強壯的運動計畫。用不同的速度來加快心跳和活動身體，讓你和孩子抵達終點線時，雖然精疲力盡但卻精神愉快。

沒有比讓全家都動起來更重要的事了。我們老是埋首於學業或工作中，但一起動起來是可以凝聚一家人的有趣方式。因此請集合你所有的家人，前往你們的耐力啟動站，可以是家中的花園或客廳地毯上。不論是在哪裡，請做好準備，因為你和家人即將要汗水淋漓。

全家大小一起動起來

讓我們注入更多樂趣

耐力啟動站運動計畫的目的就是要讓大家抬高膝蓋，手肘向後動起來，那麼為何不在做每個動作時讓你的家人繞著屋子行走呢？在家具附近機動練習，唱著你們最愛的曲調，同時試著在過程中不要撞到彼此。可以將動作執行得最出色，而且從頭唱到尾的人將獲得贏家的榮耀。贏家可以挑選今晚的家庭活動，因此，比賽開始！

各就各位……開始！

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參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

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