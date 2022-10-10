Maraton Antrenman Planı

Maraton yol yarışlarında son noktadır. Maraton antrenmanı yolculuğu da koşu deneyiminin zirvesidir.

Haftalık uzun koşular ve güç toplama koşularıyla ihtiyacın olan dayanıklılığı kazanacaksın. Çeşitli Hız Koşularıyla daha verimli bir koşucu olmaya çalışacaksın. En önemlisi de, başlangıç çizgisindeki yerini almaya hazır, daha usta bir koşucu olacaksın.

Bu antrenman planındaki 90 koşunun neredeyse hepsi için Nike Run Club Uygulamasında bir Rehberli Koşu var. Bu plan 18 haftalık bir program çerçevesinde tasarlandı. Rehberli Koşularımız da deneyim seviyene uyum sağlayacak ve Maraton koşmaya hazırlanırken ihtiyaçlarına göre esneyecek şekilde geliştirildi. Yarış gününe 12 veya 18 hafta kalmış olması fark etmez; bu programa istediğin zaman başlayabilirsin.

Programı nasıl uygulayacağını ve dolayısıyla programdan neler kazanacağını sen kontrol edersin. Biz, programdaki antrenmanları rahatça koşup tamamlayabilmen için antrenmana maratondan en az 12 hafta önce başlamanı öneririz.

Başlangıç çizgisinde görüşmek üzere!