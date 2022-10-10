Maraton Antrenman Planı
Maraton yol yarışlarında son noktadır. Maraton antrenmanı yolculuğu da koşu deneyiminin zirvesidir.
Haftalık uzun koşular ve güç toplama koşularıyla ihtiyacın olan dayanıklılığı kazanacaksın. Çeşitli Hız Koşularıyla daha verimli bir koşucu olmaya çalışacaksın. En önemlisi de, başlangıç çizgisindeki yerini almaya hazır, daha usta bir koşucu olacaksın.
Bu antrenman planındaki 90 koşunun neredeyse hepsi için Nike Run Club Uygulamasında bir Rehberli Koşu var. Bu plan 18 haftalık bir program çerçevesinde tasarlandı. Rehberli Koşularımız da deneyim seviyene uyum sağlayacak ve Maraton koşmaya hazırlanırken ihtiyaçlarına göre esneyecek şekilde geliştirildi. Yarış gününe 12 veya 18 hafta kalmış olması fark etmez; bu programa istediğin zaman başlayabilirsin.
Programı nasıl uygulayacağını ve dolayısıyla programdan neler kazanacağını sen kontrol edersin. Biz, programdaki antrenmanları rahatça koşup tamamlayabilmen için antrenmana maratondan en az 12 hafta önce başlamanı öneririz.
Başlangıç çizgisinde görüşmek üzere!
Koşu Koçu Bennett ile Başla
"
Maraton antrenmanında temel hedef, mesafeyi tamamlayabilmektir. Amaç yalnızca bitiş çizgisine ulaşmak değil, aynı zamanda bunu en iyi şekilde yapmaktır."
Chris Bennett Nike Running Global Baş Koşu Koçu
Programa Genel Bakış
Planın ilk iki haftasında antrenmanın aşağıdaki gibi olacak. Kalan 16 haftayı görmek için planı indir.
18 Hafta Kaldı
- Nike Run Club Rehberli Koşu: On Dakikalık Koşu veya GÜÇ TOPLAMA KOŞUSU: 10:00
- Nike Run Club Rehberli Koşu: İlk Hız Koşusu veya HIZ KOŞUSU: İntervaller / 5:00 Isınma / 5K Temposunda 8 x 1:00 / İntervaller arasında 1:00 güç toplama
- Nike Run Club Rehberli Koşu: İki Mil Koşu VEYA GÜÇ TOPLAMA KOŞUSU: 3,2K / 2 Mil Koşu
- Nike Run Club Rehberli Koşu: 7 Dakikalık Koşu veya GÜÇ TOPLAMA KOŞUSU: 7:00
- Nike Run Club Rehberli Koşu: Beş Mil Koşu veya UZUN KOŞU: 8K / 5 Mil Koşu
17 Hafta Kaldı
- Nike Run Club Rehberli Koşu: 12 Dakikalık Koşu veya GÜÇ TOPLAMA KOŞUSU: 12:00
- Nike Run Club Rehberli Koşu: 5K Koşu veya GÜÇ TOPLAMA KOŞUSU: 5K / 3,1 Mil Koşu
- Nike Run Club Rehberli Koşu: Sıradaki Hız Koşusu veya HIZ KOŞUSU: İntervaller / 5:00: Isınma / 1:00: 5K Temposu / 2:00: 10K Temposu / 1:00: 5K Temposu / 2 x 0:45 Mil Temposu / 2:00: 10K Temposu / 1:00: 5K Temposu / 0:45 Mil Temposu / 0:30 En İyi Tempo / 0:15 En İyi Tempo / Tüm intervaller arasında 1:00 güç toplama
- Nike Run Club Rehberli Koşu: Bir Mil Koşu veya GÜÇ TOPLAMA KOŞUSU: 1,6K / 1 Mil Koşu
- Nike Run Club Rehberli Koşu: 10K Koşu veya UZUN KOŞU: 10K / 6,2 Mil Koşu
Haydi Başlayalım
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