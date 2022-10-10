Yarı Maraton Antrenman Planı

Yarı maraton, bir koşucu ve sporcu olarak seni zorlayıp ileriye taşıyacak harika bir yarıştır. Uzun Koşular ve Güç Toplama Koşularıyla dayanıklılığını artırarak kuvvetlenmeye çalışacaksın. Ayrıca birbirinden eğlenceli Hız Koşularıyla hızını geliştirmeye de çalışacaksın.

Bu 14 haftalık yarı maraton planı, bitiş çizgisine ulaşmak için başlangıç çizgisindeki yerini almana yardımcı olacak. Hedefin daha kuvvetli ve hızlı olmaktan ibaret değil; daha akıllı koşmaya da çalışacaksın. Daha iyi bir sporcu olmaya giden yolun daha iyi bir koşu koçu olmaktan geçtiğine inanıyoruz.

Bu plandaki her koşu için Nike Run Club uygulamasında bulabileceğin bir NRC Uygulaması Rehberli Koşusu var. Dilersen planın her gününde en iyi koşu koçları ve sporcularla birlikte koşabilirsin.

Başlangıç çizgisinde görüşmek üzere!