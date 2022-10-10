10K Antrenman Planı

10K, dünyanın en popüler yarış mesafelerinden biridir.

Antrenman yaparken hız ve dayanıklılığı birleştirmen gerekir. Yani seni zorlayacak Uzun Koşular, heyecanlı Hız Koşuları ve kuvvetlenmeni sağlayacak Güç Toplama Koşuları koşacaksın. Böylece bitiş çizgisine ulaşmak için başlangıç çizgisindeki yerini almaya hazır olacaksın.

Bu plandaki antrenman koşularının hepsi için Nike Run Club uygulamasında bulabileceğin bir Rehberli Koşu var. Bu plan 8 haftalık bir program çerçevesinde tasarlandı. Rehberli Koşular da deneyim seviyene uyum sağlayacak ve ihtiyaçlarına göre esneyecek şekilde geliştirildi. Yarış gününe dört veya sekiz hafta kalmış olması fark etmez; bu programa istediğin zaman başlayabilirsin.

Programı nasıl yaptığını ve dolayısıyla programdan neler kazandığını sen kontrol edersin. Biz, programdaki antrenmanları rahatça koşup tamamlayabilmen için antrenmana 10K'dan en az 4 hafta önce başlamanı öneririz.

Başlangıç çizgisinde görüşmek üzere!