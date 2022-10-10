5K Antrenman Planı

5K, keyifli ve heyecan verici bir koşudur. 5K antrenmanı da öyle.

Hız keyif verdiği için pek çok farklı Hız Koşusu koşacaksın. Güç Toplama Koşuları ve Uzun Koşularla hiç gitmediğin kadar uzağa giderek yeni koşu deneyimlerinin heyecanını yaşayacaksın. Bu sayede bitiş çizgisine ulaşmaya hazır ve heyecanlı bir şekilde başlangıç çizgisindeki yerini alacaksın.

Bu plandaki antrenman koşularının hepsi için Nike Run Club uygulamasında bir Rehberli Koşu var. Bu plan 8 haftalık bir program çerçevesinde tasarlandı. Rehberli Koşular da deneyim seviyene uyum sağlayacak ve ihtiyaçlarına göre esneyecek şekilde geliştirildi. Yarış gününe dört veya sekiz hafta kalmış olması fark etmez; bu programa istediğin zaman başlayabilirsin.

Programı nasıl uygulayacağını ve dolayısıyla programdan neler kazanacağını sen kontrol edersin. Biz, programdaki antrenmanları rahatça koşup tamamlayabilmen için antrenmana 5K'dan en az 4 hafta önce başlamanı öneririz.

Başlangıç çizgisinde görüşmek üzere!