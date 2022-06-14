Portreler: Leonora Manzano ile Adrenalin Peşinde 

Mexico City'de koşu yapmak, kendine güvenmeyenlerin başarabileceği bir şey değil. Öncelikle şehir, 2.000 metre gibi çok yüksek bir rakıma sahip. Bunun yanında sıcaklık, hava kirliliği, trafik ve şehirde yaşayan 22 milyon kişi koşuyu daha da zor hale getiriyor. Bu nedenle yerel koşucu Leonora Manzano, bazen kalabalık şehir sokakları yerine yakındaki ulusal parklardan birindeki arazilerde koşmayı tercih ediyor. Bunların arasında en çok, uzun süre önce sönmüş olan bir yanardağa ev sahipliği yapan Nevado de Toluca ulusal parkını seviyor. Koşuya duyduğu tutkuyu keşfettiği bu park ile Mexico City arasında üç saatlik bir mesafe bulunuyor. Leonora imkan buldukça koşmak için hala buraya geliyor.



Sabahın erken saatlerinde, bu yemyeşil parkta Leonora'ya koşunun bir yetişkin olarak yaşamını nasıl etkilediğini öğrenmek için eşlik ediyoruz.