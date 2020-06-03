Mercimek Çorbası Tarifi

Kazanmaya Hazır: Mercimek Çorbası
Beslenme
Hazırlayan: Nike Training
Tek bir tariften bir haftalık antrenman yakıtını çıkarmayı öğren.
Bu kolay, tek tencerelik tarif, içerdiği karbonhidrat, protein ve iyi yağ miktarıyla bir haftalık antrenman yakıtını karşılar. Hemen dene!
Tatlı patatesten karbonhidrat. Mercimekten protein. Hindistan cevizi ve cevizden iyi yağ. Bu yemek, hem antrenman yapmak hem güç toplamak için ihtiyacın olan tüm yakıtı sunuyor. Bu tarifi bir kez hazırladığında bütün hafta için öğle yemeğin hazır olacak.
Malzemeler
Mercimek Çorbası İçin:
60 mL Hindistan cevizi yağı
2 soğan, küp şeklinde doğranmış
6 diş sarımsak, kıyılmış
4 büyük havuç, küp şeklinde doğranmış
6 küçük tatlı patates, küp şeklinde kesilmiş
760 g kırmızı mercimek
1890 mL sebze suyu
2 defne yaprağı
10 g taze kekik, ayıklanmış
270 g doğranmış "lacinato" kale sebzesi
Çıtır Baharatlı Karışım İçin:
96 g şekersiz rende Hindistan cevizi
150 g kavrulmuş ceviz
15 mL kişniş tohumu
15 mL tane kimyon
15 mL tane rezene
2,5 mL tuz
Yumurtalar İçin:
5 büyük yumurta
280 g buz
Hazırlanışı
Mercimek Çorbası İçin:
Orta ateşte büyük bir tencereye Hindistan cevizi yağını ve doğranmış soğanları koyup soğanlar pembeleşinceye kadar pişir (yaklaşık 5-7 dakika). Sarımsağı ekle ve kokusunu bırakıncaya kadar pişir. Havuçları ve tatlı patatesleri koyup yumuşayıncaya kadar pişir. Ardından mercimeği ve sebze suyunu koyup kaynamaya yaklaşana kadar bekle. Kekiği ve defne yapraklarını koy ve çorbayı kaynama noktasının altında 30 dakika ila 2 saat pişir. Tencereyi ateşten almadan birkaç dakika önce kale sebzesini ekle. Çorbayı 5 ayrı kaba koyarak buzdolabında üç güne kadar, derin dondurucuda iki haftaya kadar saklayabilirsin.
Karışım İçin:
Tüm malzemeleri iyice kıyılıp karışana kadar robottan geçir. Sonra kaplara ayır ve çorbanla birlikte sakla. Haşlanmış yumurtayla servis et.