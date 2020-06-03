Mercimek Çorbası Tarifi

Mercimek Çorbası İçin:

Orta ateşte büyük bir tencereye Hindistan cevizi yağını ve doğranmış soğanları koyup soğanlar pembeleşinceye kadar pişir (yaklaşık 5-7 dakika). Sarımsağı ekle ve kokusunu bırakıncaya kadar pişir. Havuçları ve tatlı patatesleri koyup yumuşayıncaya kadar pişir. Ardından mercimeği ve sebze suyunu koyup kaynamaya yaklaşana kadar bekle. Kekiği ve defne yapraklarını koy ve çorbayı kaynama noktasının altında 30 dakika ila 2 saat pişir. Tencereyi ateşten almadan birkaç dakika önce kale sebzesini ekle. Çorbayı 5 ayrı kaba koyarak buzdolabında üç güne kadar, derin dondurucuda iki haftaya kadar saklayabilirsin.



Karışım İçin:

Tüm malzemeleri iyice kıyılıp karışana kadar robottan geçir. Sonra kaplara ayır ve çorbanla birlikte sakla. Haşlanmış yumurtayla servis et.