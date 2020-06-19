Koşuda Karşılaştığın Engellerle Nasıl Başa Çıkarsın?

03. Kontrol Edebildiğin Şeyler Üzerinde Çalış

İstediğin gibi koşamıyor olman, performansını iyileştiremeyeceğin anlamına gelmez. Koşunun başka bir yönüne odaklanabilirsin.



Birkaç dakika bile olsa koşabiliyorsan duruşun üzerinde çalış. Omuzların, kolların, kalçan, dizlerin ve ayaklarının ne yaptığına dikkat et: Çeneni düz tutuyor musun? Bunu yapabiliyorsan muhtemelen ayakların da kalçanla aynı hizadadır. Omuzların rahat ve aşağıda mı? Kollarını vücudunun önüne doğru değil arkaya doğru sallıyor musun? Bennett, duruşun hakkında yapacağın bu kontrollerin, koşu dışında düzeltebileceğin zayıflıkları veya dengesizlikleri tespit etmene yardımcı olabileceğini söylüyor.



Koşamıyorsan diyaframdan nefes alma çalışması yap; bu, bir daha koştuğun zaman sana yardımcı olacaktır. Diyaframdan kontrollü ve derin nefes alıp vermek, kaslarının yakması için daha çok oksijen almana yardımcı olur. Nefes al, diyaframını doldur ve karnının şişmesine izin ver. Sonra rahatla ve birkaç saniyeye yayarak nefes ver. Bunu birkaç dakika tekrar etmeye çalış. Bu derin nefesler, hem koşarken hem de gün içinde nabzını yavaşlatıp sakinleşmeni sağlayacaktır.



04. Küçük Zaferleri Kutla

Koşuda tek hedef en hızlı süreler ve en uzun mesafeler değildir. Kendine küçük hedefler belirle ve onlara ulaştığın zaman kendini ödüllendir.



Bennett "Yapabileceğin tek şey mahallende iki tur koşmaksa bunu yap ve kendinle gurur duy." diyor.



Başarı için yeni metrikler belirlemek, koşuya yeni bir açıdan bakmana ve koşmayı daha da sevmene yardımcı olacaktır.



05. Uzun Vadeye Odaklan

Bazen antrenman planları hiç de planlandığı gibi gitmez. Hayal kırıklığı yaşamak yerine bu değişikliği uzun vadeye odaklanmak ve antrenmanına farklı bir açıdan yaklaşmak için fırsat olarak kullan. Yeni rutinin ne olursa olsun istikrarı korumaya çalış ve o noktadan ilerle.



Bennett şöyle diyor: "İstikrar önemlidir ama asla değişmeme anlamına gelmez. İstikrar aslında esneklikle ilgilidir. 50 dakika koşamıyorsan belki 15 dakika koşabilirsin. Hiç koşamıyorsan belki egzersiz yapabilirsin, dans edebilirsin, yürüyebilirsin ya da koşu günlüğüne bir şeyler yazabilirsin."



Bennett, bu esnekliğin fitness düzeyini yükseltmekle kalmayıp zihninde sporla kurduğun bağı da güçlendireceğini söylüyor.



"Her gün koşucu olmak için her gün koşman gerekmiyor." diyen Bennett, sözlerini şöyle noktalıyor: "Koşmasan bile koşunun sağladığı birçok faydadan yararlanabilirsin."