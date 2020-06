Koşuda Karşılaştığın Engellerle Nasıl Başa Çıkarsın?

Koşu mesafen veya hızın planladığın gibi olmuyorsa ne yapmalısın?

Koşu mesafen veya hızın planladığın gibi olmuyorsa endişe etme. Denemeye devam et. Koşu rutinini sürdürmenin sırrı mükemmellik değil, istikrardır. Bu yazıda Koşu Koçu Bennett, yaptığın en küçük şeyin bile neden koşu hedeflerine katkıda bulunduğunu açıklıyor. O yüzden her defasında istediğini yapamıyorsan kendini suçlama; onun yerine en azından denediğin için kendini tebrik et.



Koşucular antrenman planlarını çok sever. Antrenman planı yapı, motivasyon ve hedefler sunar. Fakat birçok koşucu, plan söz konusu olduğunda büyük bir hata yapar: Planını gereğinden fazla ciddiye alır.



Nike Running global baş koşu koçu Chris Bennett şöyle diyor: "Antrenman planları kurşun kalemle yazılır. Yani gerektiği zaman silinebilir ve değiştirilebilirler."



Koşu koçları, antrenman planının en iyi senaryo olduğunu bilir. Hiçbir koşuyu ve antrenmanı kaçırmamak elbette en ideal durumdur. Ama hayat kaçınılmaz olarak bunu engeller.



Buna rağmen koşucular sakatlıktan geri dönerken, her gün koşmaya çalışırken ya da bir yarışın istediği gibi geçmesini umarken yüksek beklentiler içine girer ve engelle karşılaştığı zaman kendisini suçlar.