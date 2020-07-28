Azim Doğuştan mı Gelir, Yoksa Sonradan mı Kazanılır?

Sorunun kaynağı motivasyon eksikliği yerine azim eksikliği olabilir. Bu iki kavram birbirinden farklıdır.



Harvard Tıp Okulu nöroloji bölümünden Doç. Dr. Alexandra Touroutoglou'ya göre azim, rahatsızlık verse veya zorluk yaşatsa bile bir hedefi kararlılıkla kovalayabilme becerisidir (bu hedef tek bir antrenman ya da yeni bir bölüm okumak olabilir). Touroutoglou, yakın zaman önce gerçekleştirdiği bir çalışmada azim hakkında daha fazla bilgi edinmek ve neden bazılarımız (örneğin, haftanın yedi günü antrenman yapan CrossFit tutkunları ve yogiler) çok azimliyken bazılarımızın spor salonuna gitmek yerine sürekli olarak alarmını ertelediğini öğrenmek amacıyla hayvan ve insan beynini yakından inceledi.



Öncelikle şunu bilmelisin: Egzersiz gibi zor işler, anterior midsingulat korteks (aMCC) adı verilen bir sinir merkezini uyarır. Bu sinir merkezi bazı insanlarda doğal olarak daha gelişmiştir. Yüksek fonksiyonlu bir aMCC, bir işin fiziksel gereksinimlerini öngörebilir ve bu işin yapılması için vücudun enerji kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. Düşük fonksiyonlu bir aMCC ise işin gerektirdiği eforu (maliyet) olduğundan daha fazla, ödülü ise (fayda) olduğundan daha az hesaplayabilir.



Touroutoglou'nun ekibi, bu sinir merkezini tıpkı kasların gibi eğitebileceğini keşfetti. Touroutoglou, "aMCC'nin fonksiyonunu ve dolayısıyla azmini artırabilirsin." diyor. Kısacası, bir aktiviteyi tamamlamak için gereken eforu ne kadar iyi hesaplayabilirsen aktivite o kadar yönetilebilir hale gelir ve aktiviteyi yapma ihtimalin artar.