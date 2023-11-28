Spor Alanlarını Kız Çocuklara Uygun Hale Getir

Uzmanlar, oynama şansı bulan kız çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan daha başarılı olduğunu söylüyor. Ancak günümüzde spor yapmayı bırakan kız çocukların sayısı, erkek çocuklardan iki kat fazla. Nike'ın bu olumsuz trendi tersine çevirmek amacıyla topluluk iş ortakları ve uzmanlarla birlikte yaptığı çalışmanın parçası olarak genç sporculara mentorluk yapmana, güç vermene ve destek sunmana yardımcı olacak bir kaynak oluşturduk: Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi.



Aslında spor ekipmanları ve spor alanları genellikle kız çocuklar için tasarlanmaz. Ayrıca bu durum istemsiz olarak birçok şekilde pekiştirilir. Tuvalet bulmak için parkın öbür ucuna gitmek ya da erkek çocuk takımının kullanılmış formalarını giymek, kız çocuklara daha az önemli oldukları mesajını verir. Koruyucu ekipmanlar da her zaman kız çocuklar düşünülerek tasarlanmaz. Bu yüzden üzerlerine oturmazlar, rahatsızlık verirler, hatta bazen tehlike yaratırlar.



Kız çocukların sık sık var olanla idare etmeleri gerekir. Bu da spor deneyimlerini olumsuz şekillendirir.



Kız çocukların kendilerine uygun ekipmanlara, üzerlerine tam olan giysilere, hijyen ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri temiz, güvenli ve yakın alanlara ve fiziksel emniyetlerini tehlikeye atmayacak yerlerde ve zamanlarda planlanmış antrenmanlara ihtiyaçları vardır. Belki daha iyi bir tuvalet inşa edemeyebilirsin ancak spor çalışmalarını ve konumları planlarken bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak güvenli ve rahat bir deneyim oluşturabilirsin.



Ayrıca çoğu kız çocuğun spor yapmaya teşvik edilmediğini de unutma. Sadece spora gelmeleri bile onlar için risk olduğundan kendilerini güvende hissedecekleri, keyif alacakları, ayrımcılığa uğramayacakları, yargılanmayacakları, pozitif ve sağlıklı bir ortam onlar için daha da önemlidir.